Celine Dion se estrena como diseñadora y el anuncio de su colección es para morirse de risa

¿Queda alguna famosa que no diseñe ropa? Si ayer te mostrábamos las nuevas colecciones de moda que han creado artistas como Lucero y Ninel Conde, y bien sabes ya de la línea de Thalía para Macys o Cardy B para Fashion Nova, la última en subirse al carro de la moda ha sido la cantante canadiense Celine Dion.

A diferencia de sus compañeras de profesión, Celine ha optado por dejar a una lado los trajes de noche y gala para centrarse en el diseño para niños. En su primera aventura fashion, la cantante de My Heart Will Go On ha colaborado con la firma israelí Nununu que aboga por la ropa neutral, sin género, para niños.

Pero lo más chocante del estreno no ha sido la colección en si, si no este anuncio que la propia cantante ha publicado en su cuenta de Instagram en el que se convierte en una justiciera o hada madrina por la causa de “romper las normas” y usar ropa neutral para niños llevándolo hasta extremos cómicos.

Desde leggings con calaveras a chaquetas de cuero en versión mini y vestidos con estampado de estrellas y faldas estilo tutú, la colección incluye estilos muy diferentes para, como explica la marca “inspirar a tus hijos a ser libres y expresar su propia individualidad a través de la ropa”.

Las piezas ya están a la venta en la web de la marca (celinenununu.com) y los precios van de los $20 por gorrito de bebé hasta los $90 por una chaqueta de cuero de estilo motero.