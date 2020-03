Mira cómo Céline Dion se robó la toda la atención en la Semana de la moda de París La cantante detuvo el tráfico en la capital francesa By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La semana de la moda de París ya llega a su final y como cada temporada, los diseñadores más prestigiosos presentaron colecciones de ensueño que nos dejaron anhelando que llegue el otoño para poder usar todas esas nuevas tendencias. Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton, Giambattista Valli, Stella McCartney, Givenchy, Valentino y Balmain, son algunos de los desfiles cuyas dejaron fascinadas a las amantes de la moda. Pero si hablamos de quién realmente se robó la atención durante esta semana tan importante, no podemos pensar en más nadie que en Céline Dion. La talentosa cantante arrasó con los looks que lució durante los días que estuvo disfrutando de la ciudad de París y de los desfiles de moda más importante. Lo mejor de todo es que solo fueron dos atuendos, pero lo suficientemente especiales como para que dejara huellas. Increíblemente a sus 51 años, Dion está en su mejor momento tanto profesional como personal y nos encanta verla tan contenta y segura. Sobretodo tan expresiva y divertida con su estilo. La verdad es que hemos visto cómo la artista nos ha ido dejando boquiabiertos con los atuendos que ha lucido en los dos últimos años porque son más irreverentes, atrevidos, originales y sobretodo superfabulosos. Y es que solo una mujer como Dion puede lucir tan espectacular con los looks más fuera de lo común. Por algo los diseñadores aman vestirla y nosotros amamos verla en acción. Image zoom Image zoom En esta ocasión la vimos con un look de jeans skinny, abrigo negro con cola y botas por encima de la rodilla, al igual que con otros más llamativo de minivestido estampado con pantimedias en combinación. Sin duda, la más fashion y fabulosa de toda la ciudad. ¿Qué te parece? Advertisement

Mira cómo Céline Dion se robó la toda la atención en la Semana de la moda de París

