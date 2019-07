¡Omg! Céline Dion lleva puesto el famoso collar con corazón azul de Titanic

Más allá de las increíbles colecciones que han presentado los diseñadores más prestigiosos del mundo durante la Semana de la moda de París – dónde vimos a J Balvin y Maluma– la real protagonista de esta estos días llenos de moda y glamour ha sido Céline Dion. Y es que la cantante no dejó de sorprendernos con los fabulosos y atrevidos atuendos que portó para ir a algunos de los desfiles más importantes y disfrutar de ellos en primera fila.

Desde un look tan sencillo pero chic, como un leotardo negro combinado con una correa de cadenas de Chanel, hasta uno supersexy y atrevido como el body estampado combinado con un jacket de Off White, y sin llevar pantalón of falda, hasta un espectacular minivestido crema con los hombros al descubierto y mangas oversized, Dion ha arrasado.

Eso sí, nada nos ha encantado tanto como haberla visto con una pieza que nos trae los mejores recuerdos de una de las películas favorita de todos los tiempos, Titanic. La artista fue fotografiada cuando salía de su hotel ataviada con una minifalda negra, chaqueta gris oversized y camiseta blanca con un llamativo mensaje que decía “Yo amo París Hilton”. Pero lo que más no sorprendió y también nos fascinó, fue el collar con corazón azul que llevó, exactamente igual al que vimos en Titanic. ¡Wow!

No sabemos si es el mismo collar o si es simplemente una réplica de este, pero lo que sí sabemos es que llevarlo, fue la mejor decisión de la cantante, quien como ya todos saben es la interprete de My Heart Will Go On, la canción principal de dicho film y la que ahora se ha vuelto un himno.

Si ese no es uno de los mejores de looks de la Semana de la moda de París, no sabemos cuál es. ¡Qué genial!