20 años sin Celia Cruz: recordamos su legado con sus looks más icónicos

Hace dos décadas perdimos a la reina de la salsa, pero su legado eterno continúa a través de su música y estilo inolvidable.

Sus principios

La cantante cubana nació en Santos Suárez en 1925 y empezó a cantar desde joven. Aquí la vemos en los años 50 al principio de su carrera internacional.

La innovadora

Aunque las trenzas se han convertido en un estilo común hoy en día, Celia fue de las primeras estrellas latinas en llevar el look.

Sobre el escenario

Para todas sus actuaciones, la reina de la salsa siempre maravillaba con trajes divinos llenos de brillo y glamour.

Colores vivos

¿Quién puede olvidar las características pelucas de Celia? En la primera entrega del Latin Grammy en el 2000, optó por una melena azul a juego con su vestido.

Rojo vivo

Siempre recordaremos los recogidos icónicos que llevaba en las alfombras, como este de rizos que visitó con un atuendo rojo.

Siempre vanguardista

En los Latin Grammys del 2002, se robó miradas con esta peluca blanca y azul con un traje a juego.

Blanco radiante

Y así de regia la vimos en sus últimos premios Grammy en el 2003 con un elegante conjunto blanco creado por el diseñador cubanoamericano Narciso Rodríguez.

