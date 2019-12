Celestino, el diseñador sostenible que rompe moldes en Project Runway El diseñador de origen mexicano está revolucionando el programa y el panorama fashion con su línea de moda original, ecológica e inclusiva. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que Sebastián Grey se convirtiera en el primer latino en ganar Project Runway (Bravo), el programa de moda que ayer estrenaba su decimoctava temporada cuenta esta vez con un diseñador de origen mexicano que, además de hacer dos colecciones de Pret à Porter y de alta costura exclusivamente a base de tejido reciclado, busca transmitir un claro mensaje político, ético, medioambiental y social con cada puntada. Hablamos con el cerebro creativo detrás de la marca, Sergio Celestino Guadarrama, y su socio y mano derecha Kade Johnson, sobre su visión única y sus planes de futuro desde su estudio en el Seaport District neoyorquino . ¡Quédate con su nombre! “Cuando tenía 4 años mi madre pensaba que estaba loco cuando le pedí una gabardina de piel”, recuerda el modisto de Austin, Texas, que pasó sus primeros años en Acuña, México. “En esa época empecé a jugar a juntar trapillos, no sabía ni lo que era ser un diseñador. […] Mis primeras telas eran la ropa interior de mi abuela. ¡Ya saben que las abuelas latinas no tiran nada!”. Curiosamente, uno de los rasgos más característicos de su firma a día de hoy es que trabaja exclusivamente con tejidos reciclados, todo tipo de telas de altísima calidad que sobran a grandes firmas de París, Nueva York y de todo el mundo. “Queremos centrarnos en el aspecto sostenible, social y creativo [de la moda], devolverle la humanidad”, explica el diseñador. “Es la mentalidad del mercado de masas la que está terminando con la creatividad y con toda la industria […] Comprar [ropa] barata y tirarla en seguida está matando al planeta, y después se manda la ropa a países pobres donde destruye las economías locales”. Guadarrama se desvincula completamente de ese modelo fabricando todas sus prendas en Nueva York y controlando cada parte del proceso, de principio a fin. Un approach al que se refiere como “ser un diseñador 360”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mucha gente no se da cuenta de lo contaminante que es esta industria y la cantidad de personas de la que se aprovechan en el proceso de crear una prenda y eso no te lo enseñan en la universidad tampoco”, reconoce. “Cuando abrí los ojos a estas injusticias que están dándose en mi industria decidí que tenía que hacer un cambio, transmitir el mensaje y ser un estándar para otros diseñadores. La política y los temas sociales son tan importantes para él que incluso representan una gran parte de su proceso creativo a nivel estético. Como él mismo nos cuenta, cada día se sienta a trabajar escuchando programas de radio sobre política y lo canaliza a través de lo que mejor sabe hacer: diseñar ropa. “Para crear el vestido que hicimos para [el actor] Billie Porter en los Tony hablé con él de las leyes que se estaban aprobando en Georgia, Alabama y Misisipi sobre los derechos reproductivos de la mujer en aquel entonces […] Bordamos un útero en la parte trasera del look, que llamó la atención de la prensa y lo bautizaron “el vestido-útero”, recuerda. “Cuando hacemos looks de alfombra roja queremos que sea con personas que entienden estos mensajes y quieren usar su voz para apoyar una buena causa”. Image zoom El vestido está hecho con las cortinas del telón de la última actuación de Billy Porter en el musical de éxito Kinky Boots. “Lo conseguimos gracias a una asociación que se llama Scenery Bags, que compran los telones y hacen bolsos con ellas. Con el dinero que ganan mandan a niños que no pueden permitírselas a clases de teatro y nosotros donamos el vestido a un museo para que siga contando una historia”, cuenta. Puedes encontrar sus líneas ready to wear y de costura en su web celestinocouture.com y seguir sus pasos en Project Runway cada jueves a las 9:30/8:30c en Bravo. Advertisement

