Tendencia: el vestido blanco es la prenda favorita de las celebridades para el verano ¡copia el look! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. De largura maxi con encaje, minis con transparencias, camiseros con apliques... sea como sea, el vestido blanco es la prenda que no puede faltar en tu clóset esta temporada. Jennifer López Para hacer frente al calor angelino, la Diva del bronx combinó este romántico vestido con detalles de encaje con sandalias de cuña y una cartera Dior. Copia el look Nos encanta este vestido que mezcla toques de encaje con románticos vuelos en capas de diferente largura. Astrid Pieced Lace Slip Dress, de Theia. $160. saksfifthavenue.com Chiquibaby Con un aire bohemio y fresco, la conductora portó este traje a la rodilla con falda en A, con un cinturón que definía su cintura. Copia el look Consigue el efecto boho chic con un vestido con hombros caídos y detalles perforados como este. Off-the-Shoulder Peasant Mini Dress, de Forever 21. $30. forever21.com Blake Lively Este vestido midi súper sencillo, de cuerpo ajustado y falda amplia se eleva con los complementos que eligió la actriz para pasear por Nueva York junto a su esposo Ryan Reynolds. Copia el look Este diseño liso con el cuerpo ceñido destaca gracias a la franja troquelada de la falda y sus mangas coquetas. Maxi dress, de Sofia Jeans by Sofia Vergara. $18. walmart.com Selena Gómez Los vestidos camiseros blancos nunca pasarán de moda. La actriz optó por un look muy pulido y refrescante, con este vestido corto con cinturón incluido y labios rojos. Copia el look Actualiza el clásico camisero con este diseño entallado que cuenta con perlas bordadas en el cuello de la camisa y a modo de botón. Pearl Appliqué Poplin Dress, de Zara. $39.99. zara.com Adamari López En los upfront de Telemundo, la conductora nos sedujo con este diseño largo ajustado y con una gran abertura, demostrando que el blanco puede ser el color ideal para una noche glamorosa. Copia el look Con este modelo entallado de escote asimétrico y larga abertura en la falda, ¡causarás sensación allá donde vayas! Gilda Gown, de Amanda Uprichard x Revolve. $268. revolveclothing.com Khloé Kardashian ¡No solo de vestidos vive el clóset! Los enterizos también son una prenda súper fresca, moderna y juvenil. El de la empresaria, de tiro alto y corte palazzo es perfecto para cualquier evento veraniego. Copia el look Largo hasta el tobillo y con aberturas, este enterizo se convertirá en tu prenda favorita para la temporada. Side Cut Out Wide Leg Denim Jumpsuit, de Bebe. $149. bebe.com

