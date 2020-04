Famosas que han causado impacto con sus abdominales durante la cuarentena By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram (2) Renata Notni, Barbara De Regil, Irina Baeva, Carmen Villalobos, entre otras, alborotan las redes sociales con sus fotos donde muestran su envidiable abdomen plano durante estos tiempos de aislamiento social. ¡Mira las fotos! Empezar galería Fabiola Guajardo Image zoom Photo: Fabiola Guajardo/Instagram La actriz mexicana presumió su abdomen plano con este conjunto de sports bra y leggings con estampado de animal. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Amara "La Negra" Image zoom Photo: Amara La Negra/Instagram Hemos visto a la dominicana muy conectada en sus redes sociales durante la cuarentena mostrando su codiciable figura. 2 de 10 Applications Ver Todo Gabriela Berlingeri Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram La novia del rapero Bad Bunny no se quedó atrás después de que la criticaron de ser una chica "básica" y dejó a todos boquiabiertos con esta foto presumiendo su delineada figura. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Irina Baeva Image zoom Photo: Irina Baeva/Instagram También lució radiante con un top blanco de manga larga y leggings color mostaza luciendo un abdomen espectacular. 4 de 10 Applications Ver Todo Renata Notni Image zoom Photo: Renata Notni/Instagram La mexicana eligió este conjunto deportivo azul pastel de Alo Yoga para lucir una figura envidiable. 5 de 10 Applications Ver Todo Carmen Villalobos Image zoom Photo: Carmen Villalobos/Instagram Escogió este atuendo deportivo de leggings color coral (cintura alta) y un sports bra color blanco mostrando sus marcados abdominales. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Ninel Conde Image zoom Photo: Ninel Conde/Instagram La mexicana cada día luce más en forma y se roba las miradas de todos desde su casita. 7 de 10 Applications Ver Todo Daniela Botero Image zoom Photo: Daniela Botero/Instagram La actriz y modelo compartió esta foto donde no solo lució muy fashionista, sino muy en forma. ¡Guapa! 8 de 10 Applications Ver Todo Barbara De Regil Image zoom Photo: Barbara De Regil/Instagram Se apoderó de las redes sociales y causó tremendo alboroto entre sus seguidores con esta foto donde mostró su marcado abdomen. ¿Qué les parece? 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Kylie Jenner Image zoom Photo: Mega/The Grosby Group Spain La joven multimillonaria escogió este atuendo muy casual y trendy para dar un paseo por las calles de Beverly Hills luciendo un cuerpazo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Famosas que han causado impacto con sus abdominales durante la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.