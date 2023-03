Varias celebridades enseñan su celulitis para celebrar la belleza natural de la mujer Las famosas muestran su piel de naranja y apuestan por la naturalidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras siguen apareciendo filtros que convierten los rostros en los de verdaderas modelos, por otro lado, cada vez son más las famosas que apuestan por la belleza natural, tal cual es, sin necesidad de ocultar la realidad, ni disfrazarla de lo que no es. Este fin de semana, algunas celebridades han celebrado orgullosas los surcos en su piel luciendo diminutos bikinazos y sexy shorts. El qué dirán dejó de importarles, por encima de todo y todos, están ellas y su bienestar. La primera en mostrar su celulitis como ya lo ha hecho en otras ocasiones, fue Lele Pons. La diferencia es que esta vez no lo hizo sola sino acompañada de dos grandes amigas. Las tres aprovecharon que llevaban pantalón corto para mostrar la realidad más frecuente en la piel de cualquier mujer. Lele Pons Lele Pons y sus amigas se muestran al natural | Credit: IG/Lele Pons "Cuerpo positivo. Las quiero chicas, ¡son bellísimas!", escribió la sobrina de Chayanne en esta imagen que refleja lo que es la belleza de verdad por encima de cualquier parámetro o expectativa. Su post dio lugar a un sinfín de comentarios de aristas y anónimos que agradecieron ser tal cual, sin trampa ni máscaras. Que alguien de su nivel de fama dé ese paso y lo haga desde el amor, representa mucho para miles de mujeres con dudas y complejos. "¡Eres tan real! Me encanta que le haces entender a todas las chicas que todo esto es parte de la vida ¡y que la perfección no existe!, le escribió encantada la cantante puertorriqueña, Olga Tañón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lele y sus amigas no fueron las únicas que mostrarse tal cual son, a su mensaje se unió también Carolina Sandoval. Lo hizo acompañada del hombre de su vida, Nick Hernández, transmitiendo así a sus seguidoras que el amor de verdad no entiende de celulitis. "Dejen de creer que a un hombre se le conquista por las piernas, dejen de comerse el cuento de todo lo que ven corregido por allí y por allá… Qué belleza que mujeres como Lele Pons coloquen la verdad más allá del lente de una cámara. Bravo por las que NO tienen celulitis, pero también BRAVO, súper bravo por las que seguimos viviendo antes y después de la celulitis", lee el mensaje de la comunicadora venezolana. Unos días antes había sido Karol G quien, para promocionar su nueva música, publicó unas imágenes donde no existe el Photoshop y deja a la vista su piel tal cual es, con sus curvas, sus surcos y sus capas naturales. Cada vez son más las famosas que han dado el paso de mostrar su cuerpo con toda la naturalidad, belleza y aceptación. Nada más perfecto que eso.

