Todas las celebridades que no quisieron perderse el desfile de Gucci en Hollywood Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería gucci celebridades Credit: Shutterstock (2)/ Instagram Sentados en sillas de director repartidas por Hollywood Boulevard, numerosos famosos disfrutaron del último desfile de Gucci titulado Love Parade. Todos ataviados con ropa de la firma italiana, algunos, como Jared Leto, hasta desfilaron en la pasarela callejera. Mira quién no quiso perderse esta fiesta de la moda. Empezar galería Salma Hayek Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock La mexicana más fashionista no quiso perderse el increíble espectáculo al que asistió con este vestido camisero de lentejuelas en color azul con detalles lila y plateados y puños de encaje. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Miley Cyrus Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Mega/ The Grosby Group También de azul vimos a la cantante, que acaparó miradas con este traje de flecos brillantes y plumas en la parte baja del top. 2 de 10 Ver Todo Vanessa y Natalia Bryant Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock Así de cómplices posaron madre e hija. La primogénita del fallecido Kobe Bryant optó por una chaqueta verde y pantalones de mezclilla mientras que su progenitora lució un voluminoso abrigo bicolor. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Gwyneth Paltrow Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock La actriz recreó el look que llevó en los premios Mtv de 1996, cuando Tom Ford era el director creativo de la marca, con este esmoquin de terciopelo color rubí en su versión actualizada. 4 de 10 Ver Todo Jared Leto Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock A pecho descubierto le vimos llegar al desfile, donde participó como modelo. Con pantalón negro de inspiración cowboy, botines irisados, camisa transparente desabrochada y un cálido abrigo imitación piel en azul petróleo. 5 de 10 Ver Todo Dakota Johnson y Billie Eilish Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock Muy sexy vimos a la actriz con un top de bandas de lentejuelas plateadas y un set de brillantes flecos que combinó con medias estampadas con el anagrama de la marca. Su amiga, la cantante Billie Eilish apostó por un look largo de encaje burdeos que completó con un casquete de abalorios. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Serena Williams Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock La tenista eligió un ceñido vestido de brocado bicolor con pronunciado escote que resaltaba sus curvas y mangas de plumas. 7 de 10 Ver Todo Olivia Wilde Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock La actriz y directora posó con una falda con el anagrama de la casa italiana y un original bolso cinturón. Presumió de escote con un top negro con aberturas y encaje y completó el look con botas y abrigo también negros. 8 de 10 Ver Todo Lizzo Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock La cantante llenó su cabeza de accesorios de Gucci como horquillas de perlas y pasadores con letras. Elevó el look del espectacular abrigo con una bufanda metálica brillante. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tracee Ellis Ross Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock La actriz y cantante posó con este original diseño con la parte de arriba en azul turquesa decorada con perlas metálicas, y falda tipo lápiz rojo pasión. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

