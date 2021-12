Las celebridades que ya han lucido el color Pantone de 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Celebridades color año pantone Credit: Getty Images El Instituto Pantone acaba de anunciar que Very peri, un azul con matices rojos y violáceos de nueva creación, es el color del año 2022. Pero algunas celebridades, siempre a la vanguardia de la moda, ya han lucido este expresivo tono en la alfombra. Empezar galería Anya Taylor-Joy Celebridades color año pantone Credit: Taylor Hill/ FilmMagic Vimos a la actriz criada en Argentina con este coqueto conjunto de Oscar de la Renta en la entrega de los CFDA Fashion Awards en noviembre. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Cabello Celebridades color año pantone Credit: Sean Zanni/ Patrick McMullan Muy sensual, la cantante cubana optó por un brillante Michael Kors para asistir a la gala del Met el pasado septiembre. 2 de 9 Ver Todo Zendaya Zendaya mejores looks alfombra Credit: Instagram Zendaya La intérprete rindió homenaje a Beyoncé con este Versace de sensuales aberturas el pasado junio en la entrega de los Bet Awards. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquis Rivera Celebridades color año pantone Credit: Alexander Tamargo/ Getty Images Siempre arriesgando con su estilo, la cantante lució un traje a la medida de Jovana Louis en los Premios Juventud en julio. 4 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Celebridades color año pantone Credit: Instagram Muy favorecida, la conductora dominicana asistió a una boda el pasado octubre con un vestido drapeado en tejido metálico. 5 de 9 Ver Todo Lady Gaga Celebridades color año pantone Credit: Samir Hussein/ WireImage Espectacular, la cantante y actriz presumió pierna en Londres con este vaporoso vestido Gucci en la premiere de House of Gucci en noviembre. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carlos Adyan Celebridades color año pantone Credit: Instagram Hace un mes en Así se baila, el conductor posó con este traje italiano de La Tigre. 7 de 9 Ver Todo Nicole Kidman Celebridades color año pantone Credit: Jon Kopaloff/ Getty Images Este diseño ajustado y brillante con pedrería de Armani Privé fue la elección de la actriz para asistir a los premios InStyle. 8 de 9 Ver Todo Kamala Harris Celebridades color año pantone Credit: Nicholas Kamm/ AFP En el día de la toma de posesión presidencial en enero, la vicepresidenta lució radiante con vestido y abrigo a juego de Christopher John Rogers. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

