Según las celebridades, el accesorio de moda este invierno es... ¡el sombrero de peluche! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Backgrid/ The Grosby Group (2)/ Shy McGrath/ WireImage Gigi, Kylie, Rihanna... todas las prescriptoras de moda coinciden en que uno de los accesorios estrella esta temporada es el gorro peludo. Tipo bucket, casquete e incluso cowboy, el tejido peluche se extiende a nuestras cabezas para demostrar mucho estilo y personalidad. Empezar galería Nathy Peluso Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Shy McGrath/ WireImage Para posar en la alfombra de los Grammy latinos, la cantante combinó su vestido negro con un velloso modelo en azul real de Maison Bocanegra. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kylie Jenner Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Backgrid/ The Grosby Group Para hacer frente al frío neoyorquino, la empresaria eligió este modelo de pelo rizado con orejeras en color beige. 2 de 9 Ver Todo Rihanna Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Backgrid/ The Grosby Group Siempre adelantada a las tendencias, la cantante tiene numerosos sombreros de peluche en su guardarropa: verde, rosa, ¡y de cebra! Con un estilismo nada discreto salió a cenar con unos amigos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Miley Cyrus Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images Para asistir a un desfile de moda, la cantante combinó su total look negro con un sombrero estilo cowboy en tejido peluche. 4 de 9 Ver Todo Hailey Bieber Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Marc Piasecki/ GC Images Totalmente coordinada, la modelo coronó su traje de cuero en color mostaza con un bucket hat peludo en el mismo tono. 5 de 9 Ver Todo Emily Ratajkowski Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Neil Mockford/ GC Images Emma Brewin es la diseñadora de sombreros británica que aman las it-girls como la modelo. En esta ocasión, optó por un diseño de estampado animal. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bella Hadid Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: Splash News/ The Grosby Group Sin duda son un accesorio cómodo y cálido, por que el que la modelo apuesta en color marrón para combinar con un look casual en la Gran Manzana. 7 de 9 Ver Todo FKA Twigs Accesorios famosas Sombreros de peluche Credit: David M. Benett/ Getty Images De ala ancha y en llamativo verde, el que eligió la cantante es uno de los más peculiares que hemos visto. 8 de 9 Ver Todo Dua Lipa Fanática de este accesorio hemos visto a la cantante con diseños en marrón, negro y a motas pero sin duda este estilo casquete con pelo largo azul y puntas en amarillo y naranja, es el más original de su colección. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

