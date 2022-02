Por qué debes vestirte de rojo el primer viernes de febrero Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Westend61/ Getty Images Desde 2004, el primer viernes de febrero se celebra el National Wear Red Day para concienciar sobre la gravedad de las enfermedades del corazón en las mujeres. Mira nuestras propuestas en este favorecedor color ¡y únete al movimiento! Empezar galería Aberturas coquetas día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía Un vestido rojo y ceñido se puede transformar del día a la noche según los accesorios que utilices pero siempre te convertirá en el centro de atención. Jersey Bodycon Dress, de H&M. $17.99. hm.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Pasos poderosos día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía Unos zapatos llamativos y modernos que van con todo, desde pantalones de mezclilla a elegantes vestidos. Estas sandalias de tacón ancho ¡se convertirán en tus favoritas! Square toe heeled mules in red, de London Rebel. $40. asos.com 2 de 10 Ver Todo Rojo infalible día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía Si no te gusta lucir ropa o accesorios coloridos, siempre puede utilizar un labial de este tono. Elegante, atemporal y seductor, ¡va con cualquier look! L'Absolu Rouge Cream Lipstick, de Lancôme. $24. lancome-usa.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Toque étnico día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía Esta coqueta blusa reúne varias tendencias de la temporada: silueta cropped, mangas abullonadas, volantes, bordados... todo en un favorecedor color. Blusa, de Zara. $9.99.zara.com 4 de 10 Ver Todo Tendencia chic día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía Los bolsitos cruzados con cadena se han convertido en un básico de armario. Si no tiene uno, este en alegre rojo es perfecto de cara al buen tiempo. Bolso Greenwald, de Aldo. $75. aldoshoes.com 5 de 10 Ver Todo Básico renovado día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía Para ocasiones más formales o para lucir con prendas de mezclilla, en tu clóset no puede faltar una chaqueta blazer. Popular Jacket, de Trina Turk. $180. nordstromrack.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Detalle juguetón día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía Si prefieres unirte al Wear Red day de manera más sutil, estos aretes en forma de flor son para ti. Juveniles, llamativos y coquetos, para animar cualquier atuendo. Crystal Flower earrings, de Mango. $25.99. shop.mango.com 7 de 10 Ver Todo Aire rock día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía ¿Son pantalones deportivos o de mezclilla? ¡Son la mezcla perfecta! Tan cómodos como un chándal y tan versátil como un vaquero, estos ajustadísimos pantalones con estribo se convertirán en los protagonistas de cualquier look. Slandy JoggJeans, de Diesel. $275. shop.diesel.com 8 de 10 Ver Todo Mirada exótica día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía ¡Atrévete con una sombra de ojos roja! Un color terracota con acabado metálico que le dará un aire sensual a tu mirada. Ombre Première, en Désert Rouge, de Chanel. $32. chanel.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A salvo del frío día nacional llevar rojo national wear red day Credit: Cortesía El complemento por excelencia del invierno. Un gorrito moderno y juvenil que te vendrá bien tener a mano cuando bajan las temperaturas. Women's Knit Beanie, de Wild Fable. $5. target.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

