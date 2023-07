¿Equipo mate o brillo? Celebra el Día Nacional del Labial con estas fabulosas opciones en barra Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día Nacional labial opciones en barra Credit: PeopleImages/ iStock / Getty Images Plus No hay arma de seducción más poderosa que un buen labial y confianza en una misma. Celebra el día especial de este icónico producto de maquillaje con nuestras sugerencias que realzan, cuidan y embellecen tu sonrisa, con acabados mate o brillo. Empezar galería Pat McGrath Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Bonitos por fuera y por dentro. Desde mañana 29 de julio hasta el martes 1 de agosto, podrás encontrar descuentos en distintos pintalabios y brillos seleccionados en la web de esta firma creada por la famosa maquillista del mismo nombre. Por ejemplo, el labial MatteTrance, en cinco colores, costará $27.50. MatteTrance Lipstick, en Elson, de Pat McGrath. Ahora $39, mañana $27.50. patmcgrath.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Beauty Pie Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Consigue labios más llenos, luminososo y felices con este labial con espíritu de bálsamo y un bonito color brillante. Contiene extracto de frambuesa que combate las arrugas y manteca de karité. Además, su cápsula es recargable. Set Wondergloss, con recarga Luxe Sheer Lipstick en BEach Peach, y cápsula Keep This Case, de Beauty Pie. $38. beautypie.com 2 de 8 Ver Todo Gee Beauty Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Todos los labiales, delineadores y brillos de labios de la marca contarán con un 15% de descuento mañana con el código LIPSTICKDAY15. Este pintalabios mate, de textura aterciopelada, cuenta con una textura cremosa, rica a hidratante. Ultra Matte Lipstick, en Kiss Me, de Gee Beauty. Ahora $29. geebeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Grande Cosmetics Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Este curioso labial combina el poder hidratante de un bálsamo enriquecido con ingredientes botánicos nutrientes, con una fórmula muy pigmentada que les dará a tus labios un look carnoso y sensual. Además, desde hoy hasta el domingo 30, recibe un 20% de descuento en todos los productos de labios. GrandeLIPSTICK Plumping Lipstick, en Dulce de Leche, de Grande Cosmetics. $18.44. grandecosmetics.com 4 de 8 Ver Todo Charlotte Tilbury Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Uno de estos labiales se vende cada minuto en Estados Unidos. Enriquecido con extracto de orquídea nutriente y otros extractos botánicos, además de pigmentos que reflejan la luz, este tono sienta bien a cualquier edad y tono de piel. Los labios se ven más suaves, uniformes y rejuvenecidos. Pintalabios Matte Revolution, en Pillow Talk, de Charlotte Tilbury. $35. charlottetilbury.com 5 de 8 Ver Todo L'Oréal Paris Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Este pintalabios llama la atención no solo por su forma escultórica sino por su intensidad. Un color rico con acabado satinado, infusionado con vitamina E y aceite de argán, que te devolverá la fe en el poder del clásico labial rojo. Colour Riche Reds of Worth Satin Lipstick, en Hopeful Red, de L'Oréal Paris. $6.34. walmart.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anastasia Beverly HIlls Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Su textura rica se siente ligera y con tan solo una pasada llenará tus labios de color gracias su rico pigmento y su diseño, que permite controlar la intensidad del color como un profesional. Esta efectiva fórmula está disponible en colores mate o satinados. Matte & Satin Lipstick, en Sun Baked, de Anastasia Beverly Hills. $23. anastasiabeverlyhills.com 7 de 8 Ver Todo Ogee Luxury Organics Día Nacional labial opciones en barra Credit: Cortesía Inspirado por los colores de las rosas, este labial certificado orgánico, con ingredientes limpios y pigmento mineral, incluye extracto de vainilla antioxidante y ácido micro hialurónico, que estimula la producción de colágeno. Un acabado satinado que se siente como seda. Full Bloom Sculpted Lipstick, en Cezanne, de Ogee. $46.ogee.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

