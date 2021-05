Levanta tus cejas sin cirugía con estos métodos fenomenales El Dr. Campos nos explica cómo puedes enmarcar y transformar tu rostro con estos procedimientos rejuvenecedores. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El proceso del envejecimiento no se puede detener, pero hoy en día podemos prolongar y controlar la manera en que cambia nuestro rostro. Una de las áreas de mayor preocupación es la región de las cejas ya que esta parte de nuestro rostro tiende a utilizarse a diario para hacer expresiones. Existen procedimientos quirúrgicos para corregir este problema, pero le pedimos al doctor Daniel Campos que nos contara de algunas alternativas no quirúrgicas para levantar las cejas que se pueden realizar en solo una visita rápida. ¿Por qué se caen las cejas? Los músculos faciales se vuelven más laxos con la edad y a medida que se relajan, la piel también adquiere un aspecto más flácido. Estos cambios en su apariencia se ven agravados por la disminución en la producción de colágeno que causa líneas finas y arrugas. Con el tiempo, estos efectos del envejecimiento en la parte superior de la cara y la frente hacen que la ceja se caiga. Esto le dará una apariencia pesada a los ojos. ¿Cuáles son las opciones? Dependiendo de la gravedad, una ceja caída se puede tratar con Botox, rellenos dérmicos de ácido hialurónico o hilos tensores. En algunos casos, la combinación de varios métodos puede ser necesaria para lograr un mejor resultado. ¿Cuál es el proceso con las neurotoxinas? Un levantamiento de cejas químico con una neurotoxina como el Botox ayuda a debilitar los músculos que tiran de la frente hacia abajo. Cuando se utiliza para ayudar a un paciente a superar la caída de las cejas, se inyecta en un área determinada para continuar manteniendo los músculos responsables de levantar las cejas en su lugar adecuado, lo que resulta en un levantamiento muy sutil y natural. ¿Cuál es el proceso con los rellenos dérmicos? La función principal de los rellenos dérmicos es ayudar a combatir la pérdida de volumen en el espacio directamente encima de las cejas. Al agregar volumen, tira de la piel hacia afuera y hacia arriba, creando una elevación natural y equilibrada. ¿Cuál es el proceso con los hilos tensores? Esta técnica consiste en la inserción de hilos de PDO hechos del mismo material de las suturas quirúrgicas con el objetivo de anclar el músculo de la ceja y así lograr un soporte adicional que proporciona un levantamiento notable. Se insertan con cánulas sin filo para evitar traumatismos y daños en los tejidos circundantes. ¿Quiénes son candidatos? Los pacientes que a menudo son excelentes candidatos son aquellos que aún no ven una apariencia envejecida dramática, pero que apenas comienzan a notar signos minúsculos de pérdida de volumen, arrugas, líneas finas y piel flácida. ¿Qué se puede esperar después del tratamiento? Los hematomas y la hinchazón son comunes en todos los procedimientos estéticos faciales. Es posible que se cree una ondulación en la parte inferior del arco de la ceja debido a la unión del hilo, pero este efecto se resuelve dentro de una a dos semanas. El gel de árnica y compresas frías pueden ayudar a acelerar el proceso curativo. ¿Cuánto dura el efecto? El efecto de las neurotoxinas dura aproximadamente cuatro meses, mientras que la mayoría de los rellenos se disolverán dentro de los próximos seis meses. Los hilos PDO logran un levante extremo que durará de dos a tres semanas y luego comenzará a asentarse, pero el efecto de levante dura de seis a 12 meses dependiendo de la laxitud de la piel y el estilo de vida del paciente. ¿Cuánto cuesta? La aplicación de neurotoxina generalmente oscila entre $250 a 300 cada vez que se realice el tratamiento. En el caso del relleno dérmico, los precios pueden ir de $650 a $800. El costo promedio de los hilos tensores es de $800 a $1200. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Una última recomendación… Las personas que comienzan a apreciar los pliegues profundos o la flacidez extrema de las cejas deben considerar un levantamiento de cejas quirúrgico, que se puede realizar con las técnicas mínimamente invasivas más avanzadas para disminuir el tiempo de recuperación.

