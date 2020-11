Close

La herramienta que cambiará tus cejas para siempre El kit además trae un pequeña navaja para sacarte las cejas y una brocha para peinarla y pintarla. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las cejas son el marco de la cara y pueden cambiar su expresión. De hecho, el rostro luce completamente diferente si cambias la forma o el color de las cejas. Por lo tanto, es importante saber cómo pintarlas y también cómo arreglarlas. Existen cientos de herramientas para lograr unas cejas envidiables, así que lo único que necesitas es un poco de práctica. En nuestra búsqueda de los mejores productos y tools del mercado siempre encontramos cosas supercuriosas y bastante efectivas. A nuestras lectoras les encantan todos los temas que tengan que ver con las cejas y por eso esto les encantará. Sabemos que las cejas es una de las partes de la cara que más preocupa a las chicas, incluso hasta a las que no usan mucho maquillaje. Por eso, cualquier producto o herramienta que hagan el proceso más fácil y rápido y al parecer esta herramienta puede ser lo que muchas necesitaban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este kit es superfácil de usar y es especialmente necesaria para las chicas a las que se les hace un poco más difícil tanto sacarse las cejas como pintársela. Se llama Eyebrow Shaper Kit Template y te ayuará a lucir las cejas que quieres en un dos por tres. El kit trae 24 pequeñas reglas que simulan diferentes estilos de cejas. Además, también viene con una navaja para sacarte las cejas y una brocha para peinarlas y pintarlas. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Según la descripción del producto, las plantillas fueron diseñadas por expertos en la materia, y en el kit viene un estilo para ceja perfecto para cada tipo de cara. Esto también es ideal para las chicas que buscan cambiarse la forma de las cejas sin cometer errores. Con solo poner en el área una de las plantillas tendrás una mejor idea de cómo sacártelas, hasta dónde pintarlas y que tan separadas necesitan estar. Una herramienta que definitivamente puede cambiarte la cejas para siempre y de paso la manera en que luce tu rostro.

