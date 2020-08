Cómo conseguir unas cejas con efecto microblading con un solo producto y en casa Descubre una nueva y sencilla herramienta para conseguir ese efecto tan de moda sin gastar tiempo ni dinero de más. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya seas una auténtica experta en hacerte las cejas en casa o de las que nunca ha probado, pero tiene ganas de un cambio o de mejorar la apariencia de sus cejas naturales, o arreglar algún desastre capilar, el experto de Benefit Jared Bailey tiene la solución y los mejores tips para salvarte. Hablamos con él sobre Brow Microfilling Pen, el último lanzamiento de la última herramienta de la marca para conseguir un resultado profesional sin salir de casa. Lo primero, ¿cómo elegir el color adecuado para que tus cejas se vean lo más natural posible? Este bolígrafo o pen está disponible en 4 tonos neutrales que son muy versátiles y favorecen a cualquier tono de cejas, desde los más claros a los medios y oscuros. A diferencia n e made choosing your shade for this pen super simple. A diferencia de los lápices, polvos y ceras, que normalmente tienen que ser del mismo tono que tu ceja porque aplican más producto en cada pasada, el formato de este pen permite más flexibilidad y lo puedes trabajar más. Busca la que más se parezca a tu color porque luego se adaptará a tu tono de piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Para quién recomiendas este producto? Para cualquiera que busque unas cejas limpias, tipo microbladed, pero que no quiera el compromiso y el precio que supone ese servicio. Tanto si eres una obsesa de las cejas o una novata. Tiene 3 puntas muy puntiagudas que son super fáciles de usar y te dan pinceladas muy finas que se parecen al vello natural. Si eres una novata y buscas un look natural, el pen es genial para rellenar huecos en los que no te crezca el vello. Para las pros, puedes usar este producto para conseguir unas cejas grandes y atrevidas. ¡No te cortes!

