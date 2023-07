Excolaboradora de Primer impacto se retira los implantes de seno: "Me los puse hace 34 años" Cecilia Ramírez Harris, experta en el bienestar de la salud, compartió la razón que la llevó a tomar esa importante decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el plató que fue su casa profesional por muchos años, la coach y experta en vida saludable, Cecilia Ramírez Harris dio la primicia de su explantanción. Después de 34 años con los implantes de seno, la comunicadora dio el paso de quitárselos por una razón poderosa. No es que se lo hayan contado, sino que ella misma lo ha vivido en primera persona. Cuando vio su salud afectada, fue que comenzó todo. "Empecé a sentir un cansancio enorme, caminaba de mi cuarto al otro cuarto y me tenía que parar a recuperarme. Venía trayendo más cansancio de lo normal y esto ya venía pasando", explicó a la audiencia de Primer impacto en conversación con Jackie Guerrido. Tal sensación le hizo visitar al médico de inmediato y hacerse unos análisis de sangre, fue ahí que le detectaron algo inesperado. "Salí que tenía hipertiroidismo, no lo acepté como una realidad porque mi estilo de vida no me permitía creer que estaba enferma. Yo nunca he estado enferma, jamás en mi vida", dijo contundente. Cecilia Ramírez Harris Cecelia Ramírez Harris se quitó los implantes de seno | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Su profesión es, precisamente, la de cuidar la vida y compartirlo con los demás. Por eso le sonaron las alarmas al ver que su cuerpo empezaba a darle señales que no estaban acorde con su día a día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay una serie de síntomas que son innegables. Pero son tan abiertos que pueden ser cualquier cosa también, porque van desde migrañas, urticarias, reacciones, irritabilidad, hasta depresión", explica la escritora, quien quiso destacar que la FDA llegó a confirmar la posibilidad de los implantes de crear cáncer. "Ahí estamos hablando de cosas serias." Con el fin de ser coherente con su vida y su forma de vivirla, decidió operarse. Eso sí, antes se informó mucho para saber quién era la persona adecuada para hacerlo y, una vez localizada, siguió hacia adelante convencida. En su caso, fue el doctor, Dev Vibhakar, quien, un día, dejó de poner implantes al darse cuenta de los daños que causaban en la salud de las mujeres. "Trato de educar a las pacientes de los riesgos que implican los problemas autoinmunes que muchas presentan y lo que está sucediendo con la enfermedad de los implantes de seno", expresó al show de Univision. Hoy, Cecilia está muy contenta con su decisión y con el resultado. "No sabía qué esperar, sabía que estaba en manos de un buen cirujano, él me dijo que iba a quedar bien... Me sorprendí porque me gustaron", reconoció contenta. Pero lo que realmente la tiene feliz es saber que ese material ya no está en su cuerpo y que, con su ejemplo, puede ayudar a otras mujeres.

