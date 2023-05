Fiel a su estilo, Cazzu presume pancita de embarazo con su look más sexy hasta el momento Con un aire de vampiresa moderna, la cantante posó con una blusa con transparencias y una minifalda, desatando la locura entre sus seguidores y también en su pareja, Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu está disfrutando cada momento de su primer embarazo y se nota. La cantante argentina, quien espera su bebé junto a su pareja, el también músico Christian Nodal, anunció su estado de buena esperanza durante un concierto, ataviada con un atrevido enterizo de encaje blanco y arneses de aire futurista. Muchos fueron los que la compararon con Rihanna y es que, al igual que la de Barbados, Cazzu no ha cambiado ni un ápice su estilo moderno y revelador durante estos meses en los que su vientre no ha dejado de crecer. Por el tamaño de su pancita parece que falta poco para que la artista de Nena trampa dé a luz. Y, como una moderna vampiresa, nos ha regalado unas cuantas glamorosas y sensuales instantáneas con un look arrebatador. Cazzu presume pancita embarazo sexy Credit: Instagram Cazzu Cazzu ha posado para Instagram luciendo una minifalda asimétrica negra y un top corto anudado en el cuello, con un sugerente escote. Además, el top con mangas transparentes, contaba con unos paneles que caían por la espalda y losados, centrando toda la atención en su tripa tatuada. "Así o más diosa", "mamacita", "reina", "hermosa" o "más increíble que vos no se consigue" fueron algunos de los comentarios que sus admiradores dejaron en la publicación junto a numerosos corazones y caritas de amor. Muchos también dejaron ver su curiosidad por saber ya si la pareja espera una mini nena trampa o un mini Nodal. Al mexicano se le escapó en una entrevista que sería niña, aunque luego se retractó diciendo que era su deseo, no la realidad, por lo que no tenemos claro el sexo de la criatura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un brillo propio de esta feliz etapa, la rapera luce ahora uno de los cortes perfectos para la temporada, un bob a la altura del hombro y flequillo recto y completó su look con aretes y un bolso también negro. Su maquillaje, con un delineado de ojos marcado y los labios en color marrón, le dio un cierto aire místico, de diosa de la fertilidad. Cazzu presume pancita embarazo sexy Credit: Instagram Cazzu Su pareja, el cantante mexicano Nodal, cuya mano adivinamos en una de las imágenes abrazando la barriga de su pareja también escribió "uuuuy mamiii" en la red social, mostrando su amor y apoyo a Cazzu, junto a quien se convertirá en papá primerizo.

