La cantante Cazzu pone de moda las arañas entre sus seguidores La cantante argentina ha convertido las arañas en su emblema y como buen icono de estilo sus fanáticos le copian ¡hasta los tatuajes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que la araña se ha convertido en el animal fetiche de la cantante Cazzu. La argentina, quien ha demostrado fascinación por los arácnidos, lo ha convertido en su emblema. Y este animal, que para muchos es terrorífico, aparece en la portada de su último disco Nena trampa, que publicó a principios de junio. Pero también vemos a la araña en varios de sus videos musicales, como Jefa o Isla Verde, así como estampado en su cuerpo en forma de tatuaje. Uno bajo la clavícula y otro en el centro de la espalda, en la parte de arriba. Cazzu pone de moda las arañas entre sus seguidores Credit: Instagram La novia de Christian Nodal, que además de como cantante triunfa también en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, luce también looks y joyería que parecen inspirado en el arácnido así como en las telas que teje. Incluso en ocasiones sus peinados con moñitos y coletas pueden recordarnos a las patas del bicho o a las telarañas. Ahora, las muestras de afecto por parte de sus fanáticos han sorprendido hasta a la propia artista, quien ha compartido varias imágenes que le envían sus seguidores en las que podemos ver a hombres y mujeres lucir tatuajes en forma de araña, como la que decora la portada de su disco. Caderas, brazos, espaldas ¡y hasta glúteos! Las arañas Cazzu permanecerán en los cuerpos de los admiradores de la cantante de La trampa. "He aquí un post de apreciación del amor que me dan 🖤 Nena Trampa🕷tiene apenas 1 mes y poquito más y ya lo hicieron eterno en sus pieles. Simplemente Gracias 🥺", escribió a mediados de julio la intérprete en su cuenta de Instagram. Con looks muy sexis, con influencias góticas y de comienzos de los 2000, la argentina de 28 años se ha convertido también en un icono de estilo. Cropped tops, pantalones anchos de cintura baja, vestidos con aberturas imposibles, y prendas de aire lencero no faltan en su armario. Así como numerosos tatuajes repartidos por su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, continúa con su apasionado romance con el mexicano Christian Nodal, con quien hace poco le vimos bailando muy sexy en un concierto de Wisin y Yandel en Guatemala. Los tórtolos que siempre que aparecen en público se dan numerosas muestras de cariño desde que se confirmó su romance, cada vez asisten a más eventos juntos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La cantante Cazzu pone de moda las arañas entre sus seguidores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.