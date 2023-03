¡Wow! Estos son los 7 looks más reveladores y extravagantes de Cazzu Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cazzu Credit: Instagram / Cazzu Con transparencias, escotes, lencería y vestidos ceñidos al cuerpo, la rapera argentina derrocha belleza y sensualidad ya sea en el escenario o en sus citas con su novio Cristian Nodal. Empezar galería Atrevida Cazzu Credit: Instagram / Cazzu En julio del año pasado, Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, sorprendió a sus fans al publicar esta foto en sus redes sociales con este top transparente que deja poco a la imaginación. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Innovadora Cazzu Credit: Instagram / Cazzu La artista de 28 años no tiene miedo a innovar y combinó este body de brillo con unos pantalones anchos y tenis. 2 de 7 Ver Todo Elegante Cazzu Credit: Instagram / Cazzu La jefa, como le dice su novio Cristian Nodal, se vio súper elegante para los premios Grammy con este vestido metálico de dos piezas de cola y unas botas negras altas. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sexy Cazzu Credit: Instagram / Cazzu En medio de su gira por España la primavera del año pasado, la trapera nos enamoró con este ceñido vestido negro. 4 de 7 Ver Todo Seductora Cazzu Credit: Instagram / Cazzu La intérprete de 29 años lució orgullosa sus tatuajes con este sobretodo transparente negro que combinó con ropa interior en rosa y naranja. 5 de 7 Ver Todo Rebelde Cazzu Credit: Instagram / Cazzu "No me importan tus likes", este fue el mensaje que la argentina usó para acompañar esta foto luciendo un top de pronunciado escote y una tanga. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mujer que enamora Cazzu Credit: Instagram / Cazzu En su debut oficial como pareja del cantante regional mexicano en sus redes sociales en noviembre del año pasado, Cazzu robó suspiros con este vestido de corset en rojo. "¡Que mujerón! Te amo diosa, divina, reina, jefa", le comentó su pareja. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

