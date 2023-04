Cazzu revela su embarazo al más puro estilo Rihanna durante un concierto ¡aquí los detalles del look! La pareja de Christian Nodal mostró su creciente pancita de embarazada en un show en Buenos Aires con un ceñido enterizo de encaje blanco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los seguidores de Christian Nodal y Cazzu lo sospechaban desde hace meses, en especial, desde que la pareja posó en Premio Lo Nuestro el pasado febrero, y el mexicano no dejaba de acariciar el vientre de la argentina y agarrarla de la cintura. Pero hemos tenido que esperar a este fin de semana para la confirmación de la buena nueva: ¡van a ser papás! Apenas un mes después de que Cazzu hiciera frente a los rumores de embarazo atribuyendo su subida de peso a que come mucho, Nodal aprovechó un concierto en México para confirmar su próxima paternidad. "Quiero darles la noticia que ya no soy un papacito; ahora sí soy un papá", mencionó durante su actuación y brindó con todos los asistentes. Por su parte la futura mamá también quiso utilizar la tarima para mostrar su estado de buena esperanza. A la argentina no le hicieron falta palabras; mientras sus bailarines marchaban ataviados como soldados, apareció en el Movistar Arena Argentina en Buenos Aires subiendo una escalinata con un voluminoso abrigo blanco que dejó caer y bajo un juego de luces y sombras se colocó de perfil, evidenciando su vientre abultado. Los fanáticos presentes no pudieron contener su asombro y se oyeron muchos gritos de sorpresa y alegría. La artista, al más puro estilo Rihanna, lució un atuendo muy sexy y atrevido, que ya le habíamos visto presumir durante actuaciones anteriores de su gira y en la promoción de su disco Nena Trampa, pero modificado para su nueva silueta. La revelación Cazzu anuncia embarazo estilo Rihanna Cazzu anuncia embarazo estilo Rihanna Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram La cantante de Brinca apareció con un enterizo de encaje blanco con una abertura en el escote, y arneses blancos encima, amarrados con diversas hebillas plateadas. Desde el cuello a las piernas pasando por antebrazos, bajo vientre y muslos. Una mezcla entre bondage y personaje de videojuego futurista que completó con botines de tacón y plataforma. Antes del embarazo Cazzu anuncia embarazo estilo Rihanna Cazzu anuncia embarazo estilo Rihanna Left: Credit: Instagram Cazzu Right: Credit: Instagram Cazzu Con el cabello recogido en una larga cola, raya partida en el centro y mechones caídos a los lados, la artista parece estar amando su nuevo cuerpo y disfruto cambiando de vestuario durante el show a modelos ceñidos que marcan su embarazo como otro enterizo de encaje pero de color negro, o tan solo un bodysuit que lució con botas altas. Cazzu anuncia embarazo estilo Rihanna Credit: Instagram Movistar Arena Argentina Igual que Rihanna, todo apunta a que la pareja de Christian Nodal y madre de su futuro hijo no va a cambiar su estilo de vestir sexy y atrevido durante esta etapa, y nosotras no podemos esperar a ver con qué otros modelos premamá nos sorprende. Cazzu anuncia embarazo estilo Rihanna Christian Nodal y Cazzu en febrero de 2023 durante Premio Lo Nuestro | Credit: Mezcalent ¡Enhorabuena pareja!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cazzu revela su embarazo al más puro estilo Rihanna durante un concierto ¡aquí los detalles del look!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.