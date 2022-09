Caviar: el ingrediente de moda que querrás incluir en tu régimen de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Caviar ingrediente belleza Credit: Dmitry Bairachnyi / EyeEm Además de su valor gastronómico, el caviar tiene muchos beneficios para tu piel. Es rico en antioxidantes, vitaminas, proteínas, ácidos grasos omega 3 y otros nutrientes que rejuvenecen, mejoran la textura de la dermis y potencian la hidratación. ¿Te animas a probarlo? Empezar galería En la noche Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Perfecta para las pieles muy secas y sensibles, esta crema nocturna con lujosos ingredientes le devuelve su plenitud y difumina las líneas de expresión. Caviar Night Cream, de Mario Badescu. $22. mariobadescu.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lujo en la piel Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Una de las primeras marcas en usar el extracto de caviar en sus productos, cuenta con este gel de rápida absorción que con solo una gota mejora la apariencia y cuida la delicada zona del ojo. Essence of Skin Caviar Eye Complex, de La Prairie. $210. neimanmarcus.com 2 de 8 Ver Todo Para el cabello Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Un tratamiento sin enjuague que además de fijar tu peinado también te ofrece otros 9 beneficios como restaurar la suavidad y el brillo o eliminar el frizz. Caviar Anti-Aging Replenishing Moisture CC Cream, de Alterna Haircare. $44. sephora.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Básico ideal Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Un primer paso de tu rutina muy completo. Este agua micelar funge como limpiadora, elimina el maquillaje y sirve como tónico que además no necesita enjuague. Perfecto para tratar la piel con rojeces o sequedad. Micellar Water All-in-one Cleanser, de Caviar of Switzerland. $70. caviarofswitzerland.com 4 de 8 Ver Todo Textura opulenta Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Esta crema rica contiene caviar, okra, camomila y limón, un cóctel que suaviza las arrugas, incluso las más obstinadas, le devuelve la firmeza al rostro, da luminosidad, nutre y protege. Ligne Myoxy-Caviar Timeless Repair Cream, de Pevonia. $205. amazon.com 5 de 8 Ver Todo Escudo antienvejecimiento Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Formulado con un poderoso complejo de péptidos, este suero ligero hidrata, mejora el tono muscular y trata las arruguitas y líneas finas de expresión. Caviar Age-Defense Serum, de Kerstin Florian. $178.20.amazon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cuidado completo Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Mantén tu rostro en plena forma con esta humectante que puedes usar mañana y noche. Con caviar, retinol y aloe vera, nurte en profundidad, impulsa la producción de colágeno, estimula la circulación, repara, reduce la inflamación y protege. Caviar Cream, de Noche y Día. $65.55. amazon.com 7 de 8 Ver Todo Secreto coreano Caviar ingrediente belleza Credit: Cortesía Este suero promete devolver a tu piel toda la suavidad y elasticidad de su juventud gracias al extracto de caviar que contiene junto a otros componentes nutritivos. Caviar Intense Solution Ampoule Serum, de Dea Derm. $14.40. amazon.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

