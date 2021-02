Close

Así luce la nueva colección de ropa de Catherine Zeta-Jones Los precios de las piezas oscilan entre $248 y $398. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Catherine Zeta-Jones es una de las celebridades más elegantes y sofisticadas de Hollywood, y eso queda demostrado cada vez que pasa por alguna alfombra. Su porte y exquisito gusto al vestir la han convertido en toda una diva y obviamente todas queremos copiar su estilo. Obviamente la actriz usa piezas de los diseñadores más prestigiosos, y probablemente muchas no podamos comprarlas. Por suerte para nosotras, Zeta-Jones está lanzando una nueva y fabulosa colección de ropa. "Nos tomamos un año para crear la colección. Creamos una colección que no solo refleja mi visión, sino que también le habla al cliente, una mujer multifacética, moderna y confidente que vive una vida dinámica", dijo la actriz y empresaria en un comunicado. "Queríamos representar un verdadero estilo de vida, que vista a mujeres desde la mañana hasta la noche". Las piezas de la colección Future Natural, que forman parte de su marca lifestyle Casa Zeta-Jones, están hechas de materiales como el algodón y la seda. En ella puedes encontrar vestidos, midi y maxi, suéteres, pantalones y faldas, piezas tan elegantes y sofisticadas que pueden ser usadas tanto para una reunión de trabajo, como para una salida de fin de semana. Las siluetas son clásicas y los colores neutros, lo que hace cada pieza más versátil y fácil combinar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de todo es que los precios oscilan entre $248 y $398, así es que te puedes comprar varias piezas de la colección con la certeza de que son de buena calidad, que te van a durar mucho y que no vas a tener que gastar una fortuna para tenerlas. Entra ya a casazetajonescollection.com y elige tus favoritas.

