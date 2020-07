Catherine Zeta-Jones lanza colección de maquillaje Por el momento la actriz solo está lanzando dos productos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien muchos han detenido sus planes y han pospuesto la abertura o lanzamiento de nuevos negocios, sabemos que las celebridades no paran y aún en medio de una pandemia siguen dándole riendas sueltas a la imaginación y trabajando en nuevos proyectos. Tal es el caso de Catherine Zeta-Jones quien en medio de todo este caos ha decidido lanzar una línea de maquillaje, expandiendo así su imperio. Como sabemos, la talentosa actriz cuenta con su propia línea de artículos para el hogar, Casa Zeta-Jones, y ahora a su compañía le agregará esta nueva rama que la entrará de lleno en el mundo de la belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No tengo que decir que verse bien es parte de lo que yo hago”, dijo la artista en un comunicado. “Por eso he estado buscando los mejores productos para lanzar una línea de maquillaje que te haga sentir segura, porque sabes que realmente trabaja, mientras te sigues sintiendo fabulosa. Mi misión para Casa Zeta-Jones es crear un universo de productos que representen el mismo sentimiento, una elegancia sin esfuerzo que sorprende por ser práctica e indulgente”. Lo mejor de todo es que la actriz se unió a los creadores de la excelente marca Wunder2 para desarrollar su línea, así es que promete ser increíble. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Según el comunicado, los productos están inspirados en la vida de la actriz y en su forma de maquillarse. La marca estará lanzando algunos productos ahora en julio y otros durante los siguientes meses. El primer lanzamiento incluye una mascara, que cuesta $24, y un lápiz para los ojos que viene dos colores y cuesta $18 en Wunder2.com.

