Este es el nuevo producto que Catherine Zeta-Jones incluyó en su línea de maquillaje Hace unos meses la actriz se unió a la marca Wunder2 para lanzar una colección de maquillaje que ahora está expandiendo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante la pandemia muchas cosas se detuvieron y muchos tuvieron que poner en pausa sus planes, pero no las celebridades, quienes durante todo este tiempo le han dado riendas sueltas a su imaginación y han hecho crecer su imperio o han comenzado algún nuevo proyecto. Ese es el caso de Catherine Zeta-Jones quien en medio de todo esto decidió lanzar una línea de maquillaje, una que ahora está expandiendo. Como sabemos desde hace un buen tiempo, la actriz cuenta con su propia línea de artículos para el hogar bajo el nombre de Casa Zeta-Jones y hace unos meses decidió unirse a la marca de belleza Wunder2 para lanzar una línea de maquillaje que incluía solo algunos productos. Es por eso que ahora decidió incluir en esta línea uno de los productos más necesarios y buscados por las mujeres, los labiales. "Yo he sido arreglada por algunos de los mejores maquillistas del mundo y he usado muchos productos increíbles en mi vida", le contó la actriz a la revista People. "Crear lo que yo realmente quiero, para lo que necesito, dos colores que se complementan, uno que va del día a la noche, y otro de la noche al día, ha sido increíble". Por el momento, el nuevo lanzamiento de la colección Wunder2 x Catherine Zeta-Jones solo incluye dos labiales, uno rojo y otro en un tono rosado/nude perfecto para cualquier tono de piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando me pongo un labial, que es justo antes de subirme al auto, quiero que se quede intacto hasta que yo esté en cámara", explicó Zeta-Jones, quien aseguró que parte de su amor por los productos de belleza viene de su mamá, quien siempre la dejó experimentar y divertirse con su maquillaje. "No me puedo estar preocupando de estar yendo al baño para volver a aplicármelo. Quiero poder comer algo sin que se riegue en todo el rostro". Teniendo eso en cuenta, los dos labiales que la actriz incorporó en su línea son de larga duración y con acabado en crema que se queda en los labios sin que los reseque. Si es así, nosotras los queremos probar.

