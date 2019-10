Catherine Zeta Jones y su hija protagonizan la nueva campaña de Fendi El bolso es uno de los diseños más icónicos de la marca. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Catherine Zeta-Jones es una de las actrices más talentosas y queridas de Hollywood, y también una de las más elegantes. Y es que su sofisticado estilo cuando cruza por alguna alfombra, siempre la pone en boca de todos. Es esa elegancia y sofisticación lo que heredó su hija mayor, Carys Zeta Douglas, producto de su matrimonio con el famoso actor Michael Douglas. ¿Otra cosa que también heredó de su famosa mamá? Sin duda, su belleza. Es esa belleza lo que también la llevó a posar junto a su madre para la revista Vanity Fair y ahora a formar parte de un fabuloso proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madre e hija fueron elegidas para formar parte de la campaña de la nueva colección de bolsos de la prestigiosa marca Fendi. La casa de moda italiana eligió a la actriz y a su hija para formar parte de la campaña #MeandmyPeekaboo que celebrar su icónico bolso Peekaboo. En el video que forma parte de la fabulosa campaña, la artista y su bella hija aparecen caminando por las calles de Roma llevando diferentes estilos de la cartera. "Nos divertimos mucho en el set", dijo la joven en un comunicado. "Nuestro sentido del humor es muy parecido, así cuando estamos juntas siempre nos estamos riendo. Honestamente ella es la persona más chistosa que conozco". Fue en esta misma campaña en la que el año pasado participaron Kris Jenner, Kim Kardashian West y su hija North West. Image zoom Cortesía de FENDI Image zoom Cortesía de FENDI Image zoom Cortesía de FENDI Image zoom Cortesía de FENDI Image zoom Cortesía de FENDI Image zoom Cortesía de FENDI Image zoom Cortesía de FENDI "Nosotras somos muy unidas", dijo Zeta-Jones. "Hablamos de todo". El hermoso bolso fue lanzado por la marca hace un poco más de una década y hoy en día se ha convertido en una de sus piezas más icónicas. El diseño está disponible en diferentes colores, tamaños y materiales, y es considerada una cartera clásica y elegante. Advertisement

Close Share options

Close View image Catherine Zeta Jones y su hija protagonizan la nueva campaña de Fendi

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.