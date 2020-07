Catherine Siachoque nos cuenta todo acerca de su nueva colección de lentes de sol La actriz ya está trabajando en otros modelos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gracias a sus increíbles interpretaciones en novelas como Sin senos no hay paraíso, Tierra de pasiones y ¿Dónde está Elisa?, Catherine Siachoque se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de la Latinoamérica. Su talento es indiscutible y gracias a ese rostros, y a esa figura, también es considerada como una de las actrices más bellas. Para muchos, incluyéndonos a nosotras, Siachoque también es una de las más fashion de la industria. Sus looks en las alfombras siempre son muy atinados y cada vez que la vemos en las redes, siempre está regia. Por eso nos emocionó mucho saber que había creado una colección de lentes de sol, que por supuesto, ahora todas queremos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos en exclusiva con la actriz colombiana para que nos contara todo acerca de esta nueva aventura y lo que significa para ella tener su propia colección de lentes de sol, creada en colaboración con Santorini Sunglasses. “Hacía tiempo estaba tratando de hacer algo que me gustara mucho. Me habían ofrecido hacer un par de colaboraciones con algunas marcas, pero la verdad es que no me llenaba. Si iba a hacer algo, quería hacer algo que me encantara”, nos contó la artista, quien asegura no se alejará de la actuación. “Llegó este tema de las gafas y me gustó hacerlo con una gente que supiera de gafas, que tuviera buenos lentes [y] buenos materiales. Que pudiera diseñarlos como yo quisiera y llevar a cabo una idea con una calidad que fuera buena. Entonces lo logramos. Yo creo que las cosas cuando van a funcionar, funcionan. Logramos llevar a cabo esto en medio de todo esto que nos ha tocado vivir. Pero ya lo hicimos y estoy muy feliz porque yo amo los lentes de sol”. Aunque la actriz ya está trabajando en varios modelos más, por el momento la colección de lentes, que está disponible en Santorinisunglasses.com y cada uno cuesta $85, solo tiene un estilo, el cual está disponible cuatro colores. Y tenemos que confesar que los tonos que eligió Siachoque están espectaculares. ¿Lo mejor de todo? Tanto el modelo como los colores, están inspirados en sus seguidores. “[Mis favoritos son] los azules”, confesó. “Es que a mi me encanta. Yo les decía, si no hay unas azules yo no puedo hacerlas. Yo necesito que haya unas azules porque me encantan las gafas azules. Entonces creo que, de este primer modelo, mis favoritas [son] las azules”. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Eso sí, además de incluir un par en color azul, la actriz también se aseguró de hacer sus lentes lo suficientemente cómodos y claros para que quienes los compren, los puedan usar en espacios cerrados y no solamente cuando estén al aire libre. “Otra cosa que tuve muy en cuenta a la hora de hacer estas [gafas], es que uno pudiera estar en espacios cerrados con ellas puestas. Porque si uno tiene ojeras o lloró, uno necesita ponerse unos lentes y que nadie le [esté] mirando a uno la cara”, explicó. “Puedes ver muy bien a través de ellas. Puedes hacer mercado, puedes ir a [cualquier] sitio y más ahora que nos tenemos que cuidar tanto la mucosa de los ojos y todo. Son perfectas”. ¡Enhorabuena Catherine!

