Catherine Siachoque comparte el desastroso resultado de la manicura que le hicieron "Hay que ir a sitios recomendados", aconsejó la actriz colombiana a sus seguidores tras la mala experiencia vivida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque vivió días atrás una 'historia de horror' al acudir a un centro de belleza en la Ciudad de México para que le hicieran la manicura. Lo último que podía imaginarse la reconocida actriz colombiana era el desastre que le iban a hacer en las uñas de sus manos ya que el resultado no fue, ni de lejos, el esperado. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Tierra de pasiones, Pecados ajenos o ¿Dónde está Elisa? compartió este jueves la horrible experiencia vivida a través de su perfil de Instagram, donde publicó una imagen en la que muestra cómo le dejaron sus uñas. Siachoque, quien cuenta con cerca de cinco millones de seguidores solo en Instagram, no tuvo más remedio que buscar otro centro de belleza para que le hicieran nuevamente la manicura y esta vez, afortunadamente, quedó fascinada con el resultado final. "¿Se quieren reír de mí? Miren esto. Así quedé, pero vean cómo me dejaron el día antes en otro sitio. Moraleja: hay que ir a sitios recomendados. Obvio después de lo que me pasó yo les recomiendo Jolie Beauty Center & Spa en Ciudad de México", escribió en Instagram. Catherine Siachoque Así le dejaron las uñas a Catherine en el primer centro de belleza al que fue | Credit: Instagram Catherine Siachoque Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¡Dios santo cómo la habían dejado en el antes!" o "el lugar se debe llamar la venganza", fueron algunos de los comentarios que generó la publicación compartida por Siachoque. Catherine Siachoque Así quedaron finalmente las uñas de Catherine | Credit: Instagram Catherine Siachoque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien lleva dos años alejada de la pequeña pantalla –la última serie en la que participó fue El final del paraíso, historia que grabó en 2019 en Colombia– se encuentra actualmente en México debido a que su esposo, el también actor Miguel Varoni, está dirigiendo desde hace algunos meses en este país la nueva superserie de Telemundo Malverde: el santo patrón, ficción que protagoniza el actor y cantante mexicano Pedro Fernández.

Share options

Close Login

View image Catherine Siachoque comparte el desastroso resultado de la manicura que le hicieron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.