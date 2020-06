Catherine Fulop revela sus tips para mantener un cuerpazo a los 55 años Espectacularmente tonificada y con una belleza que enamora, esta actriz venezolana sigue arrancando suspiros por su figura de infarto. ¡Mira cómo lo logra! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para la actriz venezolana Catherine Fulop tener un estilo de vida sano es muy importante. Así lo demuestra a través de sus redes sociales donde compartió algunos consejos para mantener su figura de infarto. La protagonista de exitosas telenovelas como Abigaíl o El mundo de las fieras, escribió en su cuenta de Instagram que cuando sus seguidores le preguntan cómo se cuida, siempre responde que es una combinación de múltiples factores con constancia y paciencia. “Todo lo que hagamos de manera repetida es lo que va a provocar efectos. Por eso, cuando me preguntan cómo me cuido, siempre respondo que ¡no se trata de una sola cosa! No hay mucho secreto. Enfócate en tus hábitos, tu entrenamiento, tu alimentación, tu descanso y consulta con tu médico para que pueda orientarte y sumar algún suplemento si es que lo necesitas o crees que pueda potenciar tu entrenamiento”, comentó al colgar una foto sexy mostrando su tatuaje. La protagonista de Pasionaria o Déjate querer, rodada en Argentina y donde conoció al amor de su vida y padre de sus dos hijas, Osvaldo Sabatini, ha reconocido en el pasado que su rutina de ejercicios es intensa, entrena por lo menos seis días a la semana y hace unos 200 abdominales diarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Los ejercicios aeróbicos pueden reducir los síntomas que la ansiedad produce. El deporte y el ejercicio, por tanto, no solo sirven para quemar grasa o ganar músculo. Además, junto a una buena alimentación ayudan a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte”, aconsejó en otra publicación de su Instagram. Además de entrenarse, trabajar su físico y ser fanática de la alimentación saludable, Fulop cultiva su salud espiritual y practica meditación y yoga. En la actualidad, reside en Argentina con su esposo e hijas: Oriana y Tiziana.

