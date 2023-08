Conoce las normas de etiqueta que debes cumplir en tus vacaciones para quedar siempre como una dama La experta en etiqueta Caterina Valentino nos da sus mejores tips para saber cómo comportarnos durante el verano y viajar sin perder ni un ápice de estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Normas etiqueta vacaciones Credit: Jose Luis Pelaez Inc/ Getty Images El verano es una época maravillosa en la que si nos es posible tomarnos unas vacaciones, nos podemos encontrar con muchas situaciones inesperadas. Para estar a la altura y saber cómo debemos comportarnos en posibles escenarios comunes de estos días de relajación y aventura, hablamos con la periodista y especializada en protocolo Caterina Valentino, quien nos ha dado valiosos consejos para viajar con estilo y quedar siempre como auténticas damas. Porque el descanso es importante, pero también lo es el respeto por los demás. Normas etiqueta vacaciones Caterina Valentino | Credit: Cortesía EN EL AVIÓN Para viajar en avión, Valentino recomienda usar un atuendo cómodo y no llevar cosas en la mano. "La comodidad es fundamental, se verán súper unos tenis y una camisa ancha o chaqueta cómoda", dice la experta. "Lleva siempre tu carry on, así evitas llevar tus manos llenas de cosas como la almohadilla o calcetines, en caso de viajes largos. Ademas una buena cartera y un buen carry on son el chic POINT". Normas etiqueta vacaciones Credit: Susumu Yoshioka/ Getty Images Una vez dentro de la aeronave hay que ser siempre considerado con nuestros compañeros de viaje. Para eso: "Ubica tu asiento tan pronto como sea posible. Evita patear el asiento que está delante de ti [y ten en cuenta] que al asiento de en medio le tocan ambos apoyabrazos, aunque esto resulte una batalla con los que están a los lados" apunta Valentino. Otros aspectos a tener en cuenta son el ocuparse de los niños, si viajas con ellos, o el uso del celular. "NADIE, absolutamente nadie quiere escuchar tu videollamada. Usa audífonos". También hay que tener un poco de sentido común, si usas el baño "descarga el inodoro, ¡por favor!", exclama la experta. SI VAS A LA PLAYA O LA PISCINA A la hora de elegir nuestro atuendo playero y lucir a la última, presta atención a los accesorios. "Una pamela, unos buenos lentes de sol y un abanico te harán ver demasiado TOP", explica Valentino. "Recuerda llevar otra muda para cuando toque vestirse y salir a comer algo, no puedes usar el bañador para tales fines". Normas etiqueta vacaciones Credit: Jonathan Storey/ Getty Images Si pensamos un poco en cómo nos gustaría disfrutar de un día de playa la etiqueta se cumple sola. "La regla más importante en una playa es como en cualquier otro lugar, no molestar", comparte la experta. "Por ejemplo, no ocupes más espacio del necesario, y deja todo limpio como lo has encontrado". Uno de los problemas que más nos encontramos en la actualidad son los vecinos ruidosos, pero, ¿qué nos dice el protocolo? "Si quieres musica procura llevar audífonos o un altavoz que no moleste a los demás". Por último no olvides que si vas a tomar algo, las gafas de sol no se usan en interiores. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Podrás encontrar estos y otros consejos de etiqueta en la cuenta de Instagram de Caterina Valentino, con entretenidos e ilustrativos videos que te ayudarán a saber comportarte adecuadamente en cualquier situación y a convertirte en una experta en etiqueta.

