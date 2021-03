El secreto detrás de la increíble figura de Catherine Fulop La actriz venezolana de 56 años alborota las redes cada vez que publica una foto con poca ropa. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Catherine Fulop es una de las actrices venezolanas más queridas y sin duda una de las más bellas del mundo del espectáculo. Aunque no ha vuelto a hacer novelas y ya no vive en Venezuela sino en Argentina, hemos seguido sus pasos y también los de la hermosa familia que formó con el tenista Osvaldo Sabatini, con quien procreó dos hijas que ya son adolescente. Pero lo que realmente nos impacta es ver lo increíble que luce la actriz a sus 56 años. Al verla luciendo tan esbelta, tonificada y con una figura que más de una quisiera, por supuesto que todas estamos interesadas en saber cómo ha podido mantenerse en óptimas condiciones, incluso después de haber tenido dos embarazos. Como era de esperarse, la actriz de exitosas telenovelas como Abigaíl y Pasionaria, cuida su alimentación, pero sobretodo está muy enfocada en su actividad física. Según hemos visto en su cuenta de Instagram, Fulop ama el ejercicio y procura hacerlo unos seis días a la semana. "Los ejercicios aeróbicos pueden reducir los síntomas que la ansiedad produce. El deporte y el ejercicio, por tanto, no solo sirven para quemar grasa o ganar músculo", comentó la artista el año pasado en sus redes sociales. "Además, junto a una buena alimentación, ayudan a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte". Para tener unas piernas tan tonificadas Fulop usa diferentes máquinas con las que pone a prueba su resistencia. También levanta pesas para mantener los brazos en óptimas condiciones, hace cardio con la bicicleta estática y hasta una soga para saltar. La verdad es que su rutina es bastante variada. También hace cardio regular en la comodidad de su casa. Eso sí, la vemos haciendo muchas sentadillas, por eso tiene un increíble trasero y piernas de hierro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la gente le pregunta tanto acerca de su rutina, que la actriz trata de publicar la mayoría de ellas en su cuenta de Instagram, acompañadas de consejos para que las personas se animen a hacerlas en casa. Incluso con todos sus videos, es muy fácil armar nuestra propia rutina en casa. Lo cierto es que esa rutina diaria le ha dado a la actriz una figura increíblemente tonificada y esbelta, una que la hace lucir como de 30.

