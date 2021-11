¿Fan de La casa de papel? Mira los maquillajes inspirados en la serie No te pierdas esta línea de edición limitada de NYX Cosmetics llena de productos fabulosos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de papel (Netflix) se ha convertido en un rotundo éxito alrededor del mundo y ahora que acaba de estrenar su quinta temporada el pasado 3 de septiembre, celebran con una colaboración inesperada. La popular serie española sigue las aventuras y desafíos de un grupo de carismáticos ladrones. Ahora, la compañía de cosméticos NYX nos da la oportunidad de conseguir productos inspirados en los personajes. La estrella de la colección es la paleta de maquillaje llena de sombras y rubores inspirados en los personajes de la serie, con nombres como Lisboa, Rio y Denver. Las 32 sombras vienen adentro de una paleta con una de las imágenes más icónicas de la serie, el antifaz de Dalí que llevaron los atracadores para entrar a la casa de papel en la primera temporada. Casa de papel, maquillaje NYX Credit: Cortesía de NYX Money Heist 32 Pan Mask Color Palette, de NYX Cosmetics. $40.00. nyxcosmetics.com Aparte de la paleta increíble, también nos encantó ver dos labiales inspirados en dos de las chicas más icónicas de la serie. El labial Rio es un rojo vivo que te hará sentir tan audaz como ella y Nairobi es un tono vino tinto súper cool. Casa de papel, maquillaje NYX Credit: Cortesía de NYX Casa de papel, maquillaje NYX Credit: Cortesía de NYX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También vimos otra paleta dedicada al Profesor, un espejo de mano, varios delineadores y más. La colección entera esta disponible exclusivamente en nyxcosmetics.com y seguramente se agotará pronto, así que le avisamos a las fans que consigan lo que más les interese lo antes posible. ¡También sería un regalo perfecto si conoces a una chica que le fascine la serie!

