Entérate por qué Cartier está demandando a Tiffany & Co. La compañía francesa busca que Tiffany & Co. admita su error y no use la información confidencial que recibió Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No se puede negar que cuando se habla de joyas, el primer nombre que nos llega a la mente es Cartier. Y es que por décadas esta marca ha sido sinónimo de prestigio, elegancia y riqueza. Pero también en ese renglón está Tiffany & Co., marca favorita de muchos famosos, sobre todo, a la hora de comprar anillos de compromiso. Es por eso por lo que nos llega como sorpresa enterarnos de que ambas marcas están involucradas en una pelea. Resulta que Cartier interpuso una demanda en contra de la popular marca de joyas por supuestamente contratar a uno de sus managers para una posición para la que no estaba calificado, con el propósito de sacarle información acerca de la colección de alta gama de la marca francesa. Según la demanda, la empleada Megan Marino, envió a su correo personal información confidencial acerca de dicha colección, días antes de renunciar. Supuestamente, luego de entrar a trabajar en Tiffany & Co., Marino compartió esa información con los ejecutivos. Según a documentos que acompañan la demanda, Marino admitió haberlo hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dichos documentos, Marino declaró en la oferta de trabajo que le presentó Tiffany, incluía un aumento de salario de un 30%, un bono por su entrada, al igual que otras oportunidades de ganar otros bonos, incluso cuando ella les aclaró que no tenía la experiencia necesaria para la posición. Por su parte, la compañía de joyas americana está negando todas las alegaciones de parte de Cartier. "Negamos las alegaciones sin fundamento y nos vamos a defender vigorosamente", dijo dicha compañía en un comunicado.

