Tory Burch tiene hasta un 70% de descuento en muchas de sus carteras Estas rebajas estarán disponibles por muy poco tiempo. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando se habla de bolsos no hay mujer que se resista a decir algo o a expresar lo mucho que el encantan. Y es que es de dominio público que a la mayoría de las mujeres le fascinan las carteras. Un buen bolso puede ayudar a resaltar cualquier atuendo, incluso hasta cuando no le ponemos mucho esfuerzo a nuestro look. Por eso, es importante que todas tengan una que otra cartera de buena calidad y en tonos neutros. Eso sí, sabemos que es difícil resistirse a compra y comprar bolsos, en espacial cuando una de tus marcas favoritas tiene un gran sale tal y como lo tiene en este momento y por poco tiempo Tory Burch. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La marca, conocida por su excelente calidad y sus clásicos diseños, ahora está ofreciendo un increíble descuento de hasta un 70% en muchos de sus bolsos y la verdad es que hay tantas bellezas que no sabemos cuál o cuáles escoger. Así es que, si siempre habías querido un bolso de la marca, esta es tu oportunidad de comprarlo. Y si ya tienes algunos, pues este es el tiempo perfecto para comprar los bolsos para la primavera. Y es que entre las piezas que están rebajadas, hay varios bolsos con colores perfectos para dicha temporada. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Lo mejor de todo es que con semejantes precios puedes darte el lujo de obtener más de uno. Eso es exactamente lo que nosotras vamos a hacer. Elegimos algunos de los bolsos que más nos gustan para así darte una probadita de lo que pronto podrías tener en tu clóset. Mira nuestra selección y elige tus favoritas. A este increíble especial no le queda mucho así es que te tienes que apurar. Entra a Toryburch.com para que veas estas y las demás piezas. Advertisement

