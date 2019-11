Estos fabulosos bolsos tienen hasta un 40% de descuento en Nordstrom Además de carteras, la tienda también tiene en rebaja ropa y zapatos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se acercan las fiestas de fin de año y con eso el tiempo de empezar a comprar los regalos de nuestros seres queridos. Algo un poco estresante pero igual de entretenido porque no podemos negar que nos encanta salir de compras ya sea para nosotras o para alguien más. Eso sí no podemos enloquecer, más bien aprender restringirnos para no gastar todo lo que tenemos o endeudarnos con las tarjetas de crédito. Es por eso que no hay nada mejor que las rebajas que de vez en cuando tienen nuestras tiendas favoritas. En esta época, esos increíbles sales nos caen como anillo al dedo. Por eso cuando vimos que Nordstrom tiene increíble rebajas nos entramos a ver las piezas y la verdad es que están espectaculares. En este fabuloso especial, de hasta un 40% de descuento, puedes encontrar prendas para protegerte del frío, aretes, coquetos vestidos, abrigos y por supuesto bolsos. La realidad es que hay tantas opciones que es muy difícil no volverse loca y comprar todo. Pero por el momento vamos a enfocarnos en las carteras que son muchas y de marcas reconocidas. Pero antes que se te ocurra comprar todo, mira nuestra selección , dónde seguro encontrarás más de una opción para ti y algunos en tu lista. Image zoom Large margaux leather satchel, de Kate Spade. $250.60. Nordstrom.com. Image zoom McGraw Patchwork Leather Camera Bag, de Tory Burch. $266.66. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Cindy Mini Crossbody Bag, de Topshop. $35. Nordstrom.com. Image zoom Chelsea Leather Crossbody Bag, de Tory Burch. $239. 86. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Elvie Faux Leather Crossbody Bag, de Sol Society. $38.96. Nordstrom.com. Ahora bien, ya sabes que Nordstrom es una de las tiendas favoritas de muchos y seguro las piezas incluidas en las rebajas se venderán como pan caliente. Así que te recomendamos que te apures y le des riendas sueltas a esas ganas de renovar tu clóset. Y ahora a preparar la tarjeta de crédito y ¡a comprar! Mira a continuación nuestra selección. Advertisement EDIT POST

