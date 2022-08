Esta cartera de Balenciaga parece una bolsa de basura y cuesta $1,790 El bolso pertenece a la colección otoño/invierno de Balenciaga y está causando sensación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dice el refrán, de la moda lo que te acomoda, pero no todos se dejan guiar por eso. La moda está en constante evolución y en estos tiempos las marcas están recurriendo a lo que sea para mantenerse vigentes y relevantes para las nuevas generaciones. Ya son muchas las marcas prestigiosas que se han unido para lanzar interesantes colecciones. Si bien algunas de esas colaboraciones han tenido mucho éxito, algunas han pasado desapercibidas. Otras marcas recurren a diseños un poco más originales que a veces dejan a muchos boquiabiertos como en este momento es el caso de Balenciaga. Resulta que la popular marca, favorita de muchas famosas, acaba de lanzar al mercado una cartera que está dando mucho de qué hablar y no precisamente por su belleza. Se trata de la "bolsa de basura" que la marca mostró durante su desfile de moda en París, en el cual estuvo presente Kim Kardashian, y a quien le regalaron una de estas bolsas, esa misma noche. "Miren lo que recibí. La "bolsa de basura" que presentaron en el show. Estoy muy emocionada". La cartera está hecha de cuero brilloso y tiene la forma de eso, una bolsa de basura. Incluso tiene los tirantes que traen las bolsas para cerrarlas, pero claro, los de la cartera son de cuero. Lo más interesante es que la pieza cuesta nada más y nada menos que $1,790. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cartera, bolsa de basura, balenciaga Credit: Cortesía "No podía dejar pasar la oportunidad de hacer la bolsa de basura más cara del mundo", dijo Denma, la diseñadora de la marca. "¿A quién no le gusta un escándalo de moda?".

