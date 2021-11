¿Estás lista para la continuación de Sex and the City? Aquí los mejores looks de Carrie Bradshaw Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: James Devaney/GC Images ¡La icónica serie que nos conquistó con el estilo de Sarah Jessica Parker regresa en tan solo un mes! Empezar galería Pisando fuerte Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: Raymond Hall/GC Images Espectacular lució con un vestido magenta pasando por encima de los adoquines de Nueva York. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Look de lujo Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images ¿Dónde irá Carrie con este traje divino con inspiración hindú y flores en su cabello? 2 de 8 Ver Todo Saco rosa Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: James Devaney/GC Images ¡Nos encantaría tener un abrigo así para los días fríos del otoño! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sombrero divino Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: Gotham/GC Images Captamos a SJP en camino al set con una prenda azul y un sombrero chic. 4 de 8 Ver Todo Tutú icónico Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: James Devaney/GC Images Si eres fan de la serie original, nunca se te olvidará el tutú original de Carrie. 5 de 8 Ver Todo A todo color Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: James Devaney/GC Images Radiante lució en una escena en Central Park con esta propuesta colorida de lentejuelas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clásico y chic Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: James Devaney/GC Images ¡Nunca se falla con un atuendo blanco y negro! Por supuesto, al personaje de Carrie no le pueden faltar unos tacones impactantes. 7 de 8 Ver Todo Estilo vintage Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw Credit: James Devaney/GC Images Este vestido estilo saco inspirado en los diseños de los años cuarenta le quedó de maravilla. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

