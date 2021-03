Esta experimentada emprendedora latina quiere hacerte brillar con su nueva línea de maquillaje La puertorriqueña Carolyn Aronson supo a los 8 años que quería dedicarse a la belleza. Fundadora y CEO de dos empresas, tras 15 años dedicada al cuidado del cabello da el salto al mundo del maquillaje. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marzo es el mes nacional de la historia de la mujer en Estados Unidos. Por eso queremos destacar la historia de emprendimiento de mujeres latinas relacionadas con el mundo de la moda o la belleza. Hoy conversamos con Carolyn Aronson, fundadora y CEO de la línea de cuidado para el cabello It's a 10 Haircare y quien recientemente ha lanzado Be a 10, una firma de maquillaje con evidente inspiración latina. Nacida en Puerto Rico y con once hermanos, sus padres le dieron en acogida a las dos semanas de nacida. Junto a uno de sus hermanos biológicos, Aronson fue adoptada por una maravillosa familia de Michigan. En la década de sus 20, encontró a su familia biológica y reconectó con la cultura puertorriqueña, una ascendencia que le han influido en el diseño de sus productos. En 2006, creó It's a 10 Haircare, una línea de productos para el cabello que ha ganado numerosos premios. Tras varios años desarrollando la línea de maquillaje de sus sueños, ahora presenta Be a 10, con productos fáciles de usar, que proporcionan mejores resultados que los filtros de Instagram en diez minutos ¡o menos! Carolyn Aronson emprendedora latina Be a 10 Image zoom Credit: Cortesía Be a 10 Primero creaste It's a 10 Haircare, ¿cómo decidiste dedicarte al mundo del cabello?

Cuando tenía 8 años proclamé que quería ser peluquera. He llevado el interés por la moda y la belleza en la sangre desde muy joven. Comencé mi carrera como una estilista hecha a sí misma y dueña de un salón. Durante 20 años trabajé con miles de cabelleras y escogía cuidadosamente diversos productos para todos los tipos de pelo de mis clientes. Llegó un punto en el que tenía ¡más de doce marcas diferentes en mis estanterías! Me frustré con esas marcas que producen docenas de productos con un solo beneficio e instrucciones difíciles de seguir. Imaginé una línea que fuera para todos y consiguiera resultados de salón en solo una botella. Así que cambié mis tijeras por envases y comencé mi carrera en desarrollo de producto. Lanzé It's a 10 Haircare en 2006 junto con un socio, con un producto estrella: Miracle Leave-In, y la marca ganó fama rápidamente de la mano de estilistas profesionales, quienes compartían el producto con sus clientas. En 2017 compré la parte de mi socio y me convertí en la única propietaria. Ser una de las pocas marcas de cuidado del cabello en el mundo que es independiente, dirigida por una mujer y además siendo hispana, es un logro increíble para mí. Realmente significa que he roto barreras y que mi historia puede servir para inspirar a otras mujeres a triunfar. "Ser una de las pocas marcas de cuidado del cabello en el mundo que es independiente, dirigida por una mujer y además siendo hispana, es un logro increíble para mí" Carolyn Aronson, fundadora y CEO de It's a 10 Haircare ¿Qué te hizo dar el salto al mundo del maquillaje?

He estado experimentando con maquillaje desde que tenía 10 años. Es la guinda del pastel para ganar confianza en una misma y hacerte sentir hermosa. Cuando completas tu look con un peinado y maquillaje, tu belleza interior simplemente brilla. Tengo la misión de crear una variedad de productos que provean de una experiencia de pies a cabeza. Todo lo que necesitas para ser audaz, ser hermosa, ser tú. ¿Cuál fue la inspiración detrás de la marca de maquillaje Be a 10?

Incluso como estilista de cabello, me sentía sobrepasada por la cantidad de productos en el mundo de la cosmética que ofrecen un solo beneficio, y asegurarme de que tenía el aplicador correcto se convirtió en algo más confuso todavía. Esto me llevó a querer crear un producto de calidad profesional que fuera fácil de aplicar y proporcionara múltiples looks. Muchos de mis productos tienen el aplicador incluido en el packaging. Carolyn Aronson emprendedora latina Be a 10 Image zoom Credit: Cortesía ¿Cómo dirías que ha influido tus raíces latinas en la creación de la marca y los productos?

Be a 10 tiene intensidad, pasión y un poquito de brillo. Todo, desde el empaquetado hasta el producto, fue inspirado por mi sangre latina. ¿Por qué decidiste llamarla Be a 10 (Sé un 10)?

No se trata de nosotros convirtiéndote en un 10, se trata de ayudarte a abrazar tu belleza natural para ser tu propio 10. ¿Cómo escogiste qué productos lanzar?

Quería asegurarme de lanzar todos los productos necesarios para maquillar el rostro por completo, y que cupieran en una sola bolsa de maquillaje. Sencillos, fáciles de usar y multi función. Carolyn Aronson emprendedora latina Be a 10 Image zoom Credit: Cortesía ¿Cuánto tiempo te tomó obtener los resultados que buscabas?

Dos años y medio incluyendo el Covid. Todo en el diseño tiene una función y fui muy concreta con eso. El packaging luce espectacular, ¿participaste también en su diseño?

¡Por supuesto! ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre tus productos y otras líneas de maquillaje que encontramos en el mercado?

Cada producto está diseñado con atributos únicos. Por ejemplo, el rímel Separate Mascara tiene dos varitas. Una para las pestañas de abajo y otra para las de arriba, para conseguir un look definido. El delineador Magnetic Eyeliner tiene 0% de agua en su fórmula, así que es de larga duración. La base Belief Foundation es un compacto en crema que deja un acabado airbrushed en la piel. Carolyn Aronson emprendedora latina Be a 10 Image zoom Credit: Cortesía Vemos el logo del consejito saltarín, ¿cómo de importante era para tí que tus productos fueran libres de crueldad animal?

Ese certificado es extremadamente importante para mí. Mis compañías han sido libres de crueldad animal mucho antes de que eso fuera tendencia. Es mandatorio cuando estoy creando mis colecciones. ¿Para quién esta diseñada Be a 10?

El consumidor de Be a 10 es cosmopolita, está en Manhattan corriendo de un lado para otro en stilettos, en Michigan pasando tiempo en familia, o en Miami saliendo con sus amigos. En la línea de Be a 10 puedes encontrar todo lo necesario para conseguir un maquillaje fabuloso: desde prebase a sombras de ojos, pasando por base, rímel, labiales, rubor o iluminador. Puedes comprar todos sus productos en su página web.

