Apresan a la reina de belleza que le arrancó la corona a Mrs. Sri Lanka World 2021 Pushpika De Silva interpuso una demanda ante la policía por los daños sufridos en su cráneo después del vergonzoso ataque. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de la reina belleza que le arrancó la corona a la nueva ganadora, le ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. Resulta que, durante el más reciente certamen de Mrs. Sri Lanka World (Señora mundo 2021), Pushpika De Silva fue elegida la nueva reina, pero a Caroline Jurie, la reina saliente, no le pareció la decisión de los jueces y se atrevió a arrancarle la corona de la cabeza a la ganadora. Esta agresión ahora le ha costado la libertad a Jurie y a una amiga que consideran su cómplice. "Hay una regla que dice que tienes que estar casada y no divorciada", dijo Jurie acerca del certamen que se ha estado llevando a cabo desde 1984 y el cual le da la oportunidad a mujeres casadas de cumplir el sueño de representar a su país en un certamen de belleza. "Por eso estoy tomando los primeros pasos para decir que esa corona va para la primera finalista". Después de que De Silva publicara en su cuenta de Facebook que había sufrido heridas en su cráneo debido al vergonzoso ataque que recibió departe de quien minutos antes se había encargado de entregarle esa misma corona y además impusiera una denuncia ante la policía, Jurie fue apresada junto a la exmodelo Chula Padmendra, quien también estuvo en la tarima durante el incidente. Ambas mujeres rindieron su declaración ante la policía y en este momento se encuentran apresadas hasta que termine la investigación, indicó el vocero de dicha entidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los organizadores del certamen de belleza calificaron el incidente como vergonzoso y aseguraron que empezarían una investigación. Por el momento, a De Silva le volvieron a entregar su corona durante una pequeña ceremonia y en este momento ya está fungiendo como la nueva Mrs. Sri Lanka World 2021.

