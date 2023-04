Carolina Sarassa celebra sus cumpleaños entre familia y luce más joven que nunca La periodista colombiana sigue luciendo como toda una veinteañera. ¡Aquí la prueba! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que la conocemos como conductora de Univision, Carolina Sarassa siempre da lección de estilo profesional con los atuendos que luce para cada transmisión, pero hasta en casa, la colombiana nos maravilla con su belleza natural. Desde su cuenta de instagram, la periodista compartió unas fotos en honor de su cumpleaños y nos dimos cuenta que a sus 39 años luce mejor que nunca, en parte porque siempre usa atuendos chic y un maquillaje bien clásico. Para las fotos, la presentadora eligió un vestido largo negro con detalles de encaje que le quedó de maravilla. Como estaba cómoda en casa, usó un mínimo de accesorios y dejó sus zapatos en el guardarropa. "¡19 de Abril! ¡Es mi cumpleaños! Gracias Dios por un año más de vida, de experiencias, de aprendizajes y de tanto amor", compartió junto a las imágenes con sus hijos y sus padres. Sin embargo, faltó un miembro muy importante de su familia. "Mi esposo no aparece en la foto porque estaba en España 🥹 pero ya llegó", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus amistades le desearon todo lo mejor por su cumpleaños en los comentarios. "Happy birthday 🎉 que disfruten mucho!" escribió Michelle Galvan y "Muchas felicidades querida Caro!!!" comentó Maity Interiano. Para seguir celebrando la ocasión, la presentadora se va de vacaciones y esperamos ver más looks espectaculares muy pronto.

