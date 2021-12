¡Es otra! Carolina Sandoval revienta las redes con este cambio radical de look para el 2022 Año nuevo, ¡imagen nueva! La venezolana desató la locura con esta transformación que llevaba tiempo planificando. ¡El resultado fue de lo más aplaudido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval no podía terminar el 2021 de una forma tranquila. Tenía que ser a lo grande y con mucha gracia, como solo ella es capaz de hacer. Con motivo de la llegada de un nuevo año, la conductora, show-woman y reina del entretenimiento dio un paso más en su imagen a la que sometió a un cambio radical. Siempre en sintonía con sus seguidores, quiso vivir este momento y su paso a paso en su compañía, así que publicó un video que demuestra a la nueva Carolina. Una mujer que no le teme a los cambios y se atreve con todo. "No le tengan miedo a cambiar, que la zona de confort es aburrida y te envía a un rincón... Pruébense y confíen en ustedes hasta para cambio de color de cabello", escribió la creadora del Podcast ¡Cuéntamelo todo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria de éxito se quitó las extensiones y el color oscuro de su cabello para lucirlo completamente al natural y ¡al rojo vivo! Así, pasional y atrevido, como es ella, dio un giro radical a su imagen que fue maravillosamente recibida por sus seguidores. "Me encantó", "Estás hermosa", "Te quedó súper", "Espectacular", "La hace ver más sexy", "Qué cabello tan hermoso", "Divina". Y así una larga de adjetivos positivos para este look lleno de fuego y energía. Una vez en el club de las pelirrojas, Carolina no tardó en hacer un nuevo video en Tik Tok junto a su amada Bárbara Camila desde el salón de belleza donde ambas se consintieron. ¡Eso sí que es despedir el año con todo!

