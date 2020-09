¿Cuál es el nuevo "must have" de belleza de Carolina Sandoval? No te pierdas esta exclusiva: ¿Pestañas postizas hasta para mercar o ir a misa? ¡Cuando conozcas la nueva colección de Carolina Sandoval no dejarás de usarlas! Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Carolina Sandoval lanza hoy desde su sitio web su colección de pestañas postizas ″Caro Lashes″, otro nuevo proyecto dentro de su línea de productos diseñados para hacer sentir a las mujeres más guapas y fabulosas. Más que antojadas por conocer qué hay detrás de sus revolucionarias pestañas, conversamos con ella para conocer el secreto de este accesorio de belleza que ella considera la parte favorita del proceso de maquillarse: “Yo soñaba con tener mi línea de pestañas, pues para mí un maquillaje sin pestañas no está completo. Yo misma puedo estar sin maquillaje, pero me pongo unas pestañas y me siento perfecta”, nos dijo. Image zoom Cortesía Carolina Sandoval Al preguntarle por el orígen y la fabricación de sus ″Caro Lashes" nos dijo: “Lo bonito de esto es que fueron hechas con una investigación. El equipo de trabajo viajó a Indonesia para hacer la búsqueda de productos que tuviesen lo que buscaba: Cero maltrato animal. No hay animalitos involucrados pues mis pestañas son de cabello humano, de mujeres para quienes vender su cabello natural constituye su única fuente de ingreso”, relata. “Para tener mi sello cada producto deber ser fiel a mi filosofía de vida y por eso estas pestañas son totalmente “cruelty free” no se emplea ningún pelo de animal para producirlas. Todas son elaboradas con cabello humano, son muy ligeras y maravillosas para llevar en cualquier ocasión”, agregó. Pero la colección no se trata simplemente de un estilo, pues la camaleónica Carolina sabe que no todos los días ni todas las ocasiones son iguales y que la fabulosidad puede tener varias categorías. Por eso su colección incluye más de ocho modelos diferentes y todas con nombres reales. ¡Si! Unas se llaman “Para la Misa y Mercado” pues sirven para salir “arregladitas” a mercar, a la iglesia o a cualquier parte y provienen de los muchos elogios que Carolina recibía cuando asistía a estos lugares siempre de punta en blanco. Image zoom Cortesia carolina Sandoval Para las melodramáticas, un buen estilo es “No me llores” porque según Carolina Sandoval sólo vale la pena derramar lágrimas por pocas cosas en la vida. Como dice Carolina: “Luego de la muerte de mi papá hace ya cuatro años lloré todo lo que está dicho y ya no creo poder hacerlo más”. Para quienes tienen otra teoría sobre este nombre, Carolina dice: “Son las que me representan más y las bauticé muchos meses atrás de la pandemia, aunque muchos quieran creer lo contrario. Yo pensé en todas las mujeres a las que el tipo las dejó o ellas lo dejaron. Tienen mensaje fuerte pues tiene que ver con la autoestima y eso lo quiero siempre inculcar en las mujeres”, comenta y además dice: “Y si algunos quieren pensar que el nombre de “No me llores” tiene que ver con mi cambio de empleo o mi situación actual pues que lo piensen. A mí estas pestañas me impiden llorar”. Image zoom Cortesía Carolina Sandoval Otro modelo, las “Superproducidas” son muy Carolina Sandoval. “Son perfectas para cuando te dicen vente “sencillita” y tú te pones tus pestañotas”, agrega con gracia. También tiene unas dedicadas a su madre llamadas “Simplemente Amalia” al igual que su canal de YouTube. Trae igualmente otras muy glamorosas llamadas “Luxury Wispies” o "TV Show Lashes" para eventos particulares y glamorosos. Otro paquete “Carolina's Lashes” es ideal pues contiene 16 juegos con todos los estilos. Tiene también las “Travel Pack” perfectas para los viajes. Todas están disponibles en CaroSandoval.com Por último nos dijo: “No incluí el pegante pues cada persona tiene su tipo de piel o reacción, yo soy alérgica al látex entonces prefiero tener cuidado con este tipo de recomendaciones y prefiero que cada persona seleccione el suyo”. Para rematar este sueño cumplido Carolina Sandoval admite: “Las adoro pues son livianísimas y esto facilita la tarea de ponerse las pestañas”. ¡Éxitos Caro en esta nueva misión de poner, fiel a tu estilo, un toque de glamour en la mirada de millones de mujeres!

