Carolina Sandoval muestra cómo luce sin peluca por primera vez: "Hace 10 años me hubieran tenido que matar" Delante de Jomari Goyso, la comunicadora venezolana se quitó su peluca pelirroja y dejó sin palabras al experto en belleza y a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aceptarse como es y quererse más que nadie son las máximas de Carolina Sandoval. Y, una vez más, lo ha dejado claro en un video a corazón abierto. Por primera vez frente a las cámaras y con Jomari Goyso de testigo, la conductora venezolana se quitó su espectacular peluca pelirroja para mostrar su cabello verdadero. Un gesto que, tal y como ella misma aseguró, nunca se habría atrevido a hacer antes si no se hubiese nutrido del amor y los mimos que hoy en día sí ha aprendido a darse. La reacción del experto en moda y belleza español no se hizo esperar. "Cuando tú te encuentras cómoda en tu piel, ya puedes hacer esto que yo hice hoy. Hace 10 años me hubiesen tenido que matar para yo ponerme sin peluca en una cámara de teléfono o de lo que sea", expresó ante la atenta mirada de Jomari. Ambas personalidades televisivas son de carácter fuerte y, quizá, por eso es que se llevan bien. Se hablan claro, sin adornos ni filtros, llegando incluso a soltar cosas que a lo mejor no le hacen tanta gracia al otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El español visitaba a su amiga en su casa y se metían en el baño para hablar de looks, pelucas y mucho más. Y entre comentario y comentario, Carolina se atrevió a quitarse su ya famosa peluca y mostrarse tal cual es. El también conductor se quedó sin palabras al gustarle lo que vio. "¿Por qué te tiñes y estropeas tu cabello cuando podrías dejarte tu cabello natural y ponerte pelucas encima?", le preguntó el también empresario. Y añadió. "El mejor estilista es Dios y es el creador de tu belleza... ¿No quieres volver a un pelo que no tengas que estar todo el día manteniendo". La cosa no quedó aquí y todo a punta a que Carolina podría ponerse en manos de Jomari y deshacerse de su naranja zanahoria. ¿Habrá cambio?

