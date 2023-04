Carolina Sandoval muestra curvas y estrías sin pena Nuevamente, Carolina Sandoval demuestra que la belleza natural es motivo de orgullo y lo hace con un sexy atuendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Carolina Sandoval es una mujer que no teme a las críticas y le gusta ser transparente en todos los sentidos. De hecho, hace unos días estuvo en el ojo del huracán por un atuendo que portó en la fiesta de cumpleaños de la doctora Tania Medina.y no dudó en enfrentar a sus detractores. El evento se llevó a cabo en República Dominicana, donde la conductora no dudó en mostrar su figura y estrías sin el menor conflicto. Para ello, la también llamada Veneno Sandoval dio a conocer un video, en el cual, viste un traje de baño en color amarillo y unos zapatos altos. Con gran seguridad camina por lo que parece ser un enorme jardín. "República Dominicana, volveré", escribió para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Si existe algo que amo de República Dominicana es que uno cuando llega no se quiere ir porque la gente es tan linda que uno siempre se siente en casa. Que éxito todo lo vivimos y todo lo que compartí. Me voy con todo puesto y con el amor en cada poro de mi piel. Gracias mi gente hermosa; me voy un chin y regreso pronto con mucho más y con toda la familia". Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta actitud de la expresentadora del programa de televisión Suelta la sopa causó reacciones entre los cibernautas. "Esto se llama amor propi. Usted es una mujer segura de sí misma. Jamás demuestra quien no es. La admiro mi Caro"; "Hermosa y eres hermosa porque eres una gran mujer, una guerrera"; "Excelente, al final los hombres las preferimos naturales y auténticas"; "No me gustaría demostrar mi amor propio de esa manera es vulgar y creo que esta señora se pasa de amarse ella misma, pura publicidad", y "Si todas las mujeres de los medios se mostrarán así, las mujeres fuéramos más felices y sin complejos", fueron algunos comentarios. Carolina Sandoval nuevamente deja al descubierto que no teme a ser señalada y prefiere disfrutar de la vida más allá de las apariencias.

