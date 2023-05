Carolina Sandoval responde a quienes dicen que tiene el cuerpo blandito como "gelatina" La presentadora de televisión y empresaria modeló sus curvas con un diminuto traje de baño rosa y aprovechó para enviar un mensaje a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Carolina Sandoval es una mujer segura de sí misma y eso lo ha demostrado en diversas ocasiones a través de sus redes sociales. Este miércoles la presentadora retoma su mensaje de bodypositivy al modelar un sexy bikini. La empresaria venezolana compartió un video en su perfil de Instagram en el que presumió sus curvas de infarto en el patio de su casa con un diminuto traje de baño de dos piezas en color rosa, muy al estilo barbiecore, mientras disfrutaba de un precioso atardecer en el área de la piscina. "Acá con mi cuerpo favorito o sea el mío del cual estoy enamorada y al parecer muchos también. Acá en mi rincón favorito de mi casa o sea mi patio con mi ropa favorita, acá dándoles las buenas noches a los que dicen que no les gusta mi contenido, pero lo ven y lo vuelven a ver", escribió Sandoval junto al clip. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y si bien algunos la bombardearon con piropos, no faltaron quienes la tildaron de vulgar e incluso le dijeron que tenía el cuerpo blandito como "gelatina". Por supuesto, la también escritora no se quedó callada y envió varios mensajes a sus haters. "Haz mucho ejercicio, pero estás muy blandita, una gelatina", le escribieron a lo que ella contestó: "Amore te enviamos besos". En otra publicación le comentaron: "¡Horror! Blanda por todas partes", y ésta dijo: "Y qué horror, tú tan aburrida". Carolina Sandoval Carolina Sandoval Carolina Sandoval Left: Credit: Instagram / Carolina Sandoval Center: Credit: Instagram / Carolina Sandoval Right: Credit: Instagram / Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la también actriz dio a entender que al parecer va a seguir ampliando su catálogo de belleza ya que además de sus famosas fajas, ahora está trabajando en un nuevo proyecto que puede ser su propia línea de trajes de baño: "Prepárense…después les cuento", concluyó.

