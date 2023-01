Carolina Sandoval le robó ropa a su esposo y se vistió como toda una RBD La presentadora se ve muy bien con el uniforme de Elite Way y pensamos que hasta podría suplantar a una de las chicas durante el tour. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una piedra ya te habrás enterado de que el grupo RBD vuelve a los escenarios con un tour en el que visitarán varias ciudades de Estados Unidos, Brasil y México. Como era de esperarse, esta noticia causó revuelo entre los millones de fanáticos de la agrupación. Algunos de ellos se lanzaron a las calles a celebrar, mientras que otros optaron por cantar los éxitos de RBD o se vistieron como los personajes de Anahí, Maite y Dulce María en la novela Rebelde. Entre esos fanáticos se encuentran muchos famosos, incluyendo a Carolina Sandoval, quien ni corta ni perezosa entró en el trend de RBD en las redes y ha causado sensación con su divertido video. Resulta que la querida presentadora e influencer decidió vestirse como las chicas de rebelde y tenemos que admitir que puede pasar como una estudiante más de Elite Way. "Hola, hola mi gente, vamos a hacer el look RBD porque desde que anunciaron su regreso todas queremos ser Dulce María, Anahí y Maite. ¿Están listos? Primero, a guardar la barriga", dijo la presentadora en el video mientras se ponía una de sus fajas. "Le robé una camisa a mi esposo porque la camisa blanca de RBD no puede faltar. No le vayan a decir nada a mi esposo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de cerrar la faja, Sandoval procedió a ponerse una camisa blanca que sacó del armario de Nick, al igual que una corbata roja. Pero lo más chistoso y ocurrente de todo fue el momento en que la divertida influencer agarró el pantalón de una de los piyamas de su esposo para hacer la coqueta falda que siempre llevaban las chicas en la novela Rebelde. También se puso medias y unas botas de plataforma para complementar el look. El resultado final realmente increíble y tenemos que decir que Sandoval lucía tan bien con el uniforme que podría suplantar a alguna de las chicas. ¿Qué crees?

