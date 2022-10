Hija pequeña de Carolina Sandoval ¡se convierte en 'empresaria'! Bajo la supervisión de sus papis y su hermana Bárbara Camila, Amalia Victoria lanzará un producto al mercado que su mami ha compartido con ilusión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado, Carolina Sandoval compartió con sus seguidores de Instagram un en vivo muy diferente a los demás. En esta ocasión, tenía una gran noticia donde la protagonista era su hija pequeña: Amalia Victoria. Frente a los más de mil espectadores que se unieron al directo, la venezolana dio a conocer que su pedacito de luz ¡ya tiene su propio producto! Vestida como una princesa y cuidada en todo momento por sus papis y su hermanita del alma, Bárbara Camila, la chiquitina de la casa contó de qué se trataba este emprendimiento que encantará a las niñas. Amalia Victoria Amalia Victoria junto a su mami y su hermana | Credit: IG/Bárbara Camila No es ni una muñeca, ni un accesorio, sino algo mucho más divertido que llenará de color y alegría sus vidas y sus manos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Y es que Amalia Victoria sacará su propio pintauñas a sus 6 añitos! La mini 'empresaria' de la familia explicó con mucho desparpajo e ilusión que no se trata de un esmalte cualquiera, sino de uno de alegres colores que harán de los deditos de las niñas una auténtica fiesta. Amalia Victoria Amalia Victoria y su línea de pintauñas de colores | Credit: En vivo de Instagram de Carolina Sandoval Carolina, su esposo Nick Hernández y su primogénita la acompañaron en una amorosa sesión de fotos que la benjamina disfrutó a lo grande. También aprovecharon la llegada del otoño para protagonizar imágenes de la temporada donde la familia al completo posó y se lo pasó en grande.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija pequeña de Carolina Sandoval ¡se convierte en 'empresaria'!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.