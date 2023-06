¡Qué fabulosas! Carolina Sandoval y sus dos hijas presumen peinado similar La presentadora de televisión, Bárbara Camila y Amalia Victoria lucen increíbles con este nuevo estilo, perfecto para llevar en el verano o de vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval y sus hijas Credit: Omar Vega / Getty Images | Instagram Amalia Victoria Con la llegada oficial del verano las trenzas están a la orden del día y Carolina Sandoval se unió a esta tendencia. Así lo dejó ver la presentadora en sus redes sociales en las que presumió un peinado similar al de sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria. En el clip que compartió la también empresaria dijo en sus historias de Instagram que le encantó este estilo porque siente su cara libre ya que generalmente tiene el cabello suelto o con extensiones y éste tiende a cubrir parte de su rostro. Las tres lucieron unas fabulosas trenzas africanas pegadas al cuero cabelludo o también conocidas como trenzas de raíz, todas peinadas hacia atrás y le agregaron accesorios e hilos de diferentes colores al cabello. Mientras Sandoval optó por cuatro coletas, sus hijas llevaron dos cada una. "Me encanta", expresó Camila sobre su look en sus redes sociales en las que mostró también el fabuloso cabello de su hermana pequeña que le hizo la estilista Ana Milena. La venezolana también resaltó que este tipo de peinado resulta práctico y adecuado para la pequeña de 7 años ya que así puede ahorrar tiempo a la hora de prepararla para ir a la escuela. Mira el resultado en este video: "¡Qué belleza! Me acabas de agilizar las mañanas de mi pedacito de luz para que ella tenga más tiempo de ver televisión", aseguró Sandoval. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN

Indudablemente, este tipo de trenzas son clásicas y aportan un toque chic a cualquier tipo de look y cualquier temporada del año. Sin embargo, tienden a ser más populares en el verano o para unas vacaciones debido a lo eficaces y fáciles que resultan de mantener.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué fabulosas! Carolina Sandoval y sus dos hijas presumen peinado similar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.