Carolina Sandoval en defensa de las fajas: "Que nadie te diga que porque las usas no eres real" La presentadora y empresaria venezolana habló de los mitos y verdades de esta pieza que se ha convertido en esencial para las mujeres que buscan moldear su figura y mejorar la postura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Credit: Leon Bennett/WireImage Tratándose de estética bastante se ha especulado acerca de las fajas, por un lado están quienes las defienden y otros que la critican. En el primer grupo se encuentra Carolina Sandoval quien usó las redes sociales para hablar de los mitos y verdades de este accesorio, perfecto para llevar con ropa ceñida. La presentadora de televisión, también conocida como la venenosa, publicó un video en su Instagram midiéndose varios modelos de ropa y mostrando cómo esta pieza no solamente la usan las personas con abdomen prominentes, sino también quienes quieren lucir más esbeltas y mejorar su postura. "La faja también se usa para la postura, para vestirte como de verdad te sientas más cómoda o para recuperarte de una cirugía o de un parto, pero también se colocan porque te da la gana", expresó. Sandoval destacó que es un mito pensar que la faja va a cambiar tu cuerpo sino que más bien te puede ayudar a reducir medidas. Aseguró que la idea de que las personas que las usan son inseguras también es falsa y que ella misma es prueba de ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La faja no hace milagros, va a estar en el cuerpo que es tuyo de tu propiedad y gracias a ella te vas a poner lo que te dé la gana", dijo. "No dejes que nadie te diga que porque usas fajas no eres real o auténtica. Todo lo contrario", agregó. Cabe resaltar que la presentadora no es la única en su círculo familiar amante de las fajas, su madre Doña Amalia e incluso su hija mayor Bárbara Camila también las ha usado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Sandoval en defensa de las fajas: "Que nadie te diga que porque las usas no eres real"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.