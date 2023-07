Carolina Sandoval da estos consejos de belleza: "La personalidad no se opera" En un sincero y contundente mensaje sobre la apariencia física la comunicadora venezolana inicia un nuevo día compartiendo en redes sus reflexiones sobre la imagen y sus diversos matices Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval blue dress Credit: Carolina Sandoval instagram Carolina Sandoval en su misión diaria de comunicar y entretener a sus millones de seguidores en redes sociales, sigue firme en su campaña "Fuertes y fabulosas" para empoderar a las mujeres, empezando por sus dos hijas, a sentirse orgullosas de su imagen, fortalecer su autoestima y así acabar con el odio y las críticas que suelen ser "pan cotidiano" en todas estas plataformas. Su nuevo mensaje y su reflexión sobre la apariencia física para iniciar un nuevo día, nos gustó mucho y por eso quisimos compartirlo frase por frase. Carolina, Barbara Camila y Amalia streetstyle Credit: Instagram Carolina Sandoval Con su cabello trenzas, un maquillaje muy natural y una bella sonrisa, la venezolana ataviada con una bata rosa, la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria, sus hijas a quienes da valiosas lecciones de amor propio, habla sin tapujos como suele hacerlo, sobre la apariencia y lo que realmente importa. "Tú sabes que la gente se puede cambiar de peinado, de ropa, operarse la punta de la nariz, hacerse lipo, lo que sea, pero todavía no existe cirugía de personalidad?", comenta en breves líneas bajo su video. Y así al lado de una ventana donde entran rayos de sol empieza su reflexión: "Hola mis amores, buenos días por la mañana, así amanezco yo de bella y tú también", recalca. "Sabías tú que en este mundo lo único que hay que ser es una persona segura?". En todo lo que se refiere a prendas y accesorios su opinión es clara y contundente: "Que lo que te vayas a poner de adorno sea solamente eso, de adorno". "Tú sabías que la gente se puede cambiar de peinado, se puede hacer cirugías, ponerse pestañas, ponerse pelucas, pero ¡la personalidad no se opera!", afirma enfáticamente. "¡No existe un cirujano de personalidad!", reitera. Y su mensaje concluye con sus consejos de escencia: "Así es que no le prestes atención a cosas que son realmente sin importancia, porque peinarte hoy distinto, o salir de trenza, o con tu pelo natural, o ponerte tu peluca no tiene nada que ver con tu sonrisa esa viene del alma". Enfocada en ser clara en trasmitir su mensaje que invita a trabajar en la seguridad personal afirma: "¿Sabes algo?, hay mucha gente que va a tratar de desestabilizarte, de llevarte por otro camino, en medio de un desafío, se va a meter con tu presencia, con tu físico, pero con tu personalidad, mi amor, ¡nada!", "Esa esencia, esa cosita que tienes adentro y que viene de tu alma, eso es tuyo", concluye. "Así que tú, ve protegida con tu seguridad y tu personalidad, y por supuesto, con Dios por delante, pues sin él nada, con él todo". Carolina, fiel a sí misma y con esa habilidad camaleónica para jugar a diario con distintos looks y propuestas de estilo tiene toda la autoridad para concluir: "Porque yo de trenzas, despeinada, recién levantada, o como sea me siento ¡bella, bella bella, bella! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que nosotras rematamos con su frase final plena de optimismo y seguridad: "Enfócate y vibra en positivo, que lo demás es sólo eso: "lo demás".

